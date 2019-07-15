MAGAZİN

Bahar Candan paylaştı tepki yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Katıldığı moda programıyla adını duyuran Bahar Candan, dün Instagram hesabından omuzlarında gerçek olduğu iddia edilen kürkle fotoğraf paylaştı. Candan'ın fotoğrafına kısa sürede binlerce tepki mesajı geldi.

Bahar Candan paylaştı tepki yağdı

Birkaç sene önce katıldığı moda programıyla adını duyuran sonralarda da ilginç kıyafet ve fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, tepki çeken bir paylaşımla yine gündeme geldi.

Kürk kullanımına tepkilerin büyüdüğü son günlerde gerçek olduğu iddia edilen bir kürk giyen Candan, tepkilerin odağı oldu.

Yaptığı photoshoplarla sıkça gündeme gelen Bahar Candan, dün sosyal medya hesabından gerçek tilki olduğu iddia edilen kürkle fotoğraflarını paylaştı.

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Şort ve iç çamaşırı ile poz veren Candan'a kısa sürede binlerce yorum yağdı.

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Önceki gün kürkçüye giderek alışveriş yapan Candan, bu anları sosyal medya hesabından "Çeşme'ye gitmeden kürkçüme gelir kürkümü alırım. Ablam görmesin. İhtişamlı kalmak" notuyla paylaştı.

Candan'ın tepki çeken kürk paylaşımlarına 'katil' yorumları yapıldı.

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