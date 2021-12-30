Bahar Candan yalnızlık çekiyor! "Günlük 200 dolara..."

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra çeşitli paylaşımlarla gündemden düşmeyen şimdi ise Al Sana Haber programında yorumcu olan Bahar Candan yine yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce para karşılığı arkadaş aradığını duyuran Candan arkadaşı olmak isteyen kişiye 5000 TL maaş+sigorta+3 öğün yemek ve bir de ara öğün vereceğini söylemişti.

O dönem arkadaş bulundu mu bilinmese de Bahar Candan bu sıralar yine yalnızlık çekiyor. Bahar Candan sosyal medyasından benzer bir ilan verdi.

Bahar Candan ilanında kız arkadaş aradığını söyleyerek "Yevmiye akşam yemeği ve 200 USD" yazdı.



