Bahar dizisi bitti mi? İddialardan sonra açıklama geldi

Bahar dizisi ilk bölümünden beri reyting rekorları kırıyordu. Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer alıyor.

Bahar dizisi 12. yeni bölümü ile merakla beklenirken fragman yayınlanmadı ve Birsen Altuntaş da "Yayınlanmayacak" iddiasında bulundu.

Dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken sosyal medyada dizinin fanlarından yorumlar gecikmedi.

Dizinin bittiğini düşünüp üzülenler, son bölümün yayınlanmayacağını duyup isyan edenler sosyal medyada paylaşım yaparken yapımdan açıklama geldi.

Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.







