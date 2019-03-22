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Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SAĞLIK  | 22.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bahar geldi çiçekler renk şöleni oluşturmaya, kuşlar cıvıldaşmaya başladı. Peki mevsim değişikliğiyle birlikte gelen bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Baharın gelişiyle birlikte sonbahardan ilkbahara geçiş süresi yani bir mevsim değişikliği başladı. Bu süreçte bahar nezlesinden korunmak için almanız gereken vitaminleri ve bu vitaminlerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Güzel havaların tadını evde yatarak geçirmek istemeyenler bu haber sizin için...

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Mevsim geçişleri ile birlikte ister istemez bağışıklık sistemimizde bir zayıflama ve mikroplara davetiye çıkarma riski artıyor. Bu durumu en sağlıklı bir şekilde atlatmak ve vücudumuzun savunma sistemini güçlendirmek için ise özellikle A,C,E vitaminleri, magnezyum, selenyum ve çinko, omega-3 ve omega-9 alımlarının arttırılması gerekmektedir. Bunların yanında tabi ki bol bol spor yapmak, su tüketmek, temiz hava almak vücudunuzda hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

A Vitamini:

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Vücudumuzun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir ve antikoar oluşumunu arttırır. A vitamini içeren bazı besinler yumurta, süt, balık, ıspanak, havuç, domates, biber ve kayısıdır.

C Vitamini:

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Oldukça güçlü bir antioksidandır, savunma sistemimizi güçlendirir. Yeşil sivri biber, karalahana, karnabahar, maydanoz, tere, roka, limon, portakal, mandalina, greyfurt, çilek, kivi, kuşburnu gibi besinlerde C vitamini bol miktarda bulunur.

E Vitamini:

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Besinlerde bulunan diğer bir güçlü antioksidan ise E vitaminidir. Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlarda ayrıca, bitkisel sıvı yağlar, tahıl ürünleri, kuru baklagiller gibi besinlerden E vitaminini bünyenize katabilirsiniz.

Magnezyum:

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Bir çok enzimin yapısında bulunan magnezyum, çeşitli proteinlerin ve hormonların üretilmesinde önemli bir rol oynar. En iyi magnezyum kaynakları ise badem, ceviz, fındık, fıstık, muz, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıl ürünlerdir.

Selenyum:

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Doğanın en güçlü antioksidanlarından olduğu bilinen selenyum en önemli antioksidan enzimlerin bileşiminde bulunur. Kansere riskini azaltan önemli bir elementtir. Saç, tırnak ve kalp sağlığı üzerinde de oldukça büyük etkileri vardır. En zengin kaynakları ise deniz ürünleri ve etlerdir.

Çinko:

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Bağışıklık sistemi hücrelerinin yapısında bulunan çinko, kalp dostu olmasının yanısıra karaciğer, cilt sağlığı ve sağlıklı bir sindirim için olmazsa olmazdır. Çinko; Et, bulgur, peynir, süt, badem içi, ceviz, kuru baklagiller, balık, yumurta, buğday da bulunur.

Omega-3:

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Bağışıklık sisteminin en önemli öğelerindendir. Kalp, göz ve zihin sağlığı gibi oldukça önemli organlarımızın korunmasında etkilidir. Balık, balık yağı, keten tohumu, ceviz en iyi omega-3 kaynaklarıdır.

Omega-9:

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Zeytinyağı ve fındık yağında bulunan omega-9 bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji verir ve kalp sağlığını korur.

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