Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Baharın gelişiyle birlikte sonbahardan ilkbahara geçiş süresi yani bir mevsim değişikliği başladı. Bu süreçte bahar nezlesinden korunmak için almanız gereken vitaminleri ve bu vitaminlerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Güzel havaların tadını evde yatarak geçirmek istemeyenler bu haber sizin için...

Mevsim geçişleri ile birlikte ister istemez bağışıklık sistemimizde bir zayıflama ve mikroplara davetiye çıkarma riski artıyor. Bu durumu en sağlıklı bir şekilde atlatmak ve vücudumuzun savunma sistemini güçlendirmek için ise özellikle A,C,E vitaminleri, magnezyum, selenyum ve çinko, omega-3 ve omega-9 alımlarının arttırılması gerekmektedir. Bunların yanında tabi ki bol bol spor yapmak, su tüketmek, temiz hava almak vücudunuzda hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

A Vitamini:

Vücudumuzun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir ve antikoar oluşumunu arttırır. A vitamini içeren bazı besinler yumurta, süt, balık, ıspanak, havuç, domates, biber ve kayısıdır.

C Vitamini: