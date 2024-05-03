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Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever ona benzetildiği için sitem etmişti! Afra Saraçoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 12:44
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Show TV'nin yeni dizisi Bahar'da hayat verdiği 'Umay' karakteri ile büyük beğeni toplayan Alisa Sezen Sever son olarak Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten çok yorulduğunu söyleyerek sosyal medyada isyan etmişti. Genç oyuncuya Afra Saraçoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever ona benzetildiği için sitem etmişti! Afra Saraçoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinde hayat verdiği 'Umay' karakteri ile dikkat çeken Alisa Sezen Sever son paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

17 yaşındaki genç oyuncu Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten çok yorulduğunu söyleyerek adeta isyan etmişti.

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'ARTIK BENZETMEYİN...'

Genç oyuncu; "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullanmıştı.

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YANIT GECİKMEDİ

MuhabirOnline tarafından görüntülenen Afra Saraçoğlu, kendisine benzetilen Alisa Melis Sezen hakkında ilk kez konuştu. Genç oyuncunun aksine buna mutlu olan Saraçoğlu, "çok tatlı bir kız, çok sevimli, çok yetenekli..." diyerek yanıt verdi.

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Afra Saraçoğlu bahar sosyal medya Demet Evgar yaşında karakteri
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