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Bahar Şahin selfie çekti, 15 bin TL'den oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürdü. Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon aldı.

Bahar Şahin selfie çekti, 15 bin TL'den oldu!

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin'e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı.

KARAYA AYAK BASAR BASMAZ YENİ TELEFON ALDI

Genç oyuncu arkadaşları ile birlikte Fenerbahçe'den tekneyle Boğaz'a açıldı ve yakın bir dostunun doğum gününü kutladı. Bir ara teknenin ucuna kadar giden Bahar Şahin, selfie çekmek isterken elindeki 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü. Şoke olan oyuncu, karaya ayak basar basmaz telefon almaya koştu. Hemen yeni bir telefon alan Şahin, başka bir hafızada daha sakladığı numaralarını ve fotoğraflarını cihaza yeniden yükletti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi yaaa,ayyyy
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