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Bahçe Bitkileri mezunları ne iş yapar? Bahçe Bitkileri Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

07.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçe Bitkileri Bölümü genel olarak çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarım esaslarına dayalı bir şekilde, ziraat mühendisliğiyle paralel bir eğitim verir. Ülke çapında, bölgesel ve yerel tarımda var olan sorunları çözmek ve bu alanlarda sürdürülebilir tarım faaliyetleri gerçekleştirme ilkesi esastır. Peki, Bahçe Bitkileri mezunları ne iş yapar?

Bahçe Bitkileri mezunları ne iş yapar? Bahçe Bitkileri Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bahçe bitkileri bölümü, temel olarak bağ ve bahçe gibi bitki yetiştirmeye uygun alanlarda bilimsel zirai metotların kullanılarak bitkilerin yetiştirilmesini, çeşitliliğin artırılmasını, hasat edilmesi ve korunması hakkında çalışmaların gerçekleştirdiği akademik disiplindir. Bahçe Bitkileri Bölümü okumak isteyen kişiler genel olarak botaniğe karşı ilgili olmaları gerekir. Açık alanda çalışmayı seven ve bitkilerle ilgilenmekten keyif alan öğrenciler bu bölümde daha başarılı olurlar.

Bahçe Bitkileri Bölümü nedir?

Bahçe Bitkileri Bölümü bağ ve bahçelerde sürdürülebilir tarım hareketlerini benimseyen, sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesini sağlayan Ziraat Uzmanları yetiştirir. Yetiştirilen bitkilerin türlerinin geliştirilmesi, verilen ürünlerin toplanması ve bu ürünlerin korunmasıyla pazarlamasına kadar geçen süreçte etkin rol oynayacak uzmanlar yetiştirir.

Bu bölümden mezun olan Ziraat Mühendisleri, bahçe bitkileri alanında duyarlı, sürdürülebilir tarımın esaslarına hâkim, bilimsel bilgileri sentezleyerek kullanabilen be bu bilgileri pratiğe döken uzman kişiler olurlar. Bu uzman kişilerin esas amacı, öncelikle yerel sonrasında genel ülkede yaşanan tarımsal sorunlara çözümler üretmek ve ülkemizde bahçe bitkileri yetiştiriciliğinin daha bilimsel bir şekilde yapılmasıdır.

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Bahçe Bitkileri Bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Bahçe bitkileri bölümünün eğitim süresi dört yıllık bir lisans bölümüdür. Bahçe ile ilgilenen öğrenciler eğitim süresi boyunca bitkilerin yetiştirilme yolculuğundan soframıza gelinceye kadarki süreçleri öğrenirler. Bu programda matematik, kimya, fizik, ekonomi ve jeoloji derslerinin yanı sıra tarımsal ekoloji, toprak bilgisi, tarım ekonomisi gibi çeşitli alanlarda dersler bulunur. Bölüm dersleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir ancak genel olarak Bahçe Bitkileri bölümü dersleri şu şekildedir:

  • Jeoloji
  • Ekonomi
  • Tarımsal Ekoloji
  • Bitki Besleme
  • Tarım Ekonomisi
  • Toprak Bilgisi
  • Genel Bağcılık
  • Botanik
  • Meyve Yetiştirme İlkeleri
  • Bahçe bitkileri Fizyolojisi
  • Bahçe Bitkilerinin Islahı

Bahçe bitkileri mezunları ne iş yapar?

Bahçe Bitkileri mezunları iş imkânları geniştir. Genel olarak bölüm mezunları zirai alanlardaki verimliliğin artırılması üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümünü bitiren kişiler "Ziraat Mühendisi" unvanıyla mezun olur. Ziraat mühendisleri bahçe bitkilerinin dikimi, hangi gübrenin kullanılması gerektiği, ürünlerin hangi toprakta ve iklimde daha iyi yetişeceği, bitki hastalıkları, meyve ağaçlarının verimlerini ve kalitelerini yükseltmek, süs bitkilerinin üretimini geliştirmek için tohum ıslahı yapmak gibi çeşitli görevleri bulunur.

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Bahçe bitkileri mezunları nerelerde çalışır?

Bahçe Bitkileri mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça çeşitlidir. Ülkemizde tarım ile ilgili pek çok kamu kurumu mevcuttur. Ülkenin dört bir yanında toprak ve mahsul araştırması kapsamında çalışacak mühendis alımı yapılır. Kamu atamaları ise KPSS sınavından alınacak puan doğrultusunda yapılmaktadır. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı birçok kurumda çalışabilir. Aynı zamanda Orman Bakanlığı ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığında ver bu bakanlıklara bağlı kurumlarda çalışabilirler.

Bahçe Bitkileri mezunlarının özel sektörde iş olanakları da geniştir. Tohum ve tarımsal ilaç şirketlerinde mühendis olarak çalışabilirler. Bahçe bitkileri ürünlerini üreten fabrikalarda çalışabilirler. Burada ürünlerin doğru koşullarda depolanması, muhafaza edilmesi konularında görev alabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, üretici ve ihracatçı şirketlerde ve kalite kontrol ile ar-ge laboratuvarlarında çalışabilirler. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere ve fabrikalara danışmanlık verebilirler.

Bahçe Bitkileri mezunları meyve ve sebzelerin ticari yetiştiriciliği gibi işlerde de görev alabilirler. Bağcılık, fidancılık, fidecilik, üretim, işletmecilik gibi pek çok alanda çalışabilirler.

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