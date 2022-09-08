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Aktüerya mezunları ne iş yapar? Aktüerya bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

08.09.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktüerya, finansal risklerle ilgilenen, bunlara çözümler öneren ve bu çözümlerin uzun vadede getirebileceği sonuçları inceleyen bir daldır. Aktüerleri, sosyal bir matematikçi olarak değerlendirebiliriz. Aktüerya kelimesi Latince “actuaries” kelimesinden dilimize geçmiştir. Aktüerya dalı ilk olarak 1706 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır.

Aktüerya mezunları ne iş yapar? Aktüerya bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

1848 yılında Londrada Aktüerlik Enstitüsü, 1889 yılında New York’ta Amerika Aktüerlik Birliği kurulmuştur. Aktüerya ilk olarak yaşa bağlı anuitlerin hesaplanmasında bir metot olarak uygulanmıştır. Aküteryanın ilk kullanımı, hayat sigortası primi hesaplamalarının ifade edilmesinde Equitable Society Of Landon tarafından yapılmıştır. Aktüerlik mesleği ilk olarak ulusal borçların azaltılması için kurulan komisyonda, İngiltere hükumeti tarafından benimsenmiştir.

Aktüeryanın ilk uygulamaları hayat sigortalarının kullanılımıyla beraber 1792 yılında İngilterede ortaya çıkmıştır. Aktüerya matematiksel ve istatiksel altyapı gerektiren bir bilim dalıdır. Aktüerya uzun vadeli yatırımlar ve bunların sonuçlarını, fiyatlandırma ve risk analizini hesaplamaya yönelik çalışmaların bütünüdür. Aktüerya tahmin yöntemlerinin tamamını içeren bir bilim dalıdır.

Aktüerya Bölümü nedir?

Aktüerya; finans, sigorta, fon yönetimleri ve benzer endüstrilerde oluşan mevcut riskleri değerlendirir. Matematiksel ve istatiksel yöntemleri uygulayan, risklere çözüm üretir. Bu çözümlerin uzun vadeli sonuçlarını değerlendirir. Aktüerler, finansal belirsizlikleri değerlendirerek tiziz bir matematiksel çalışma uygularlar. Aktüerya matematik, istatistik, olasılık, tahmin, finans, ekonomi gibi birbiri ile alakalı konuları içerir. Aktüerler sahip oldukları bilgiyi aktaran sosyal matematikçilerdir. Aktüer olmak, olasılık teorisinde düşünce yapısı kazanımı ile gerçekleşir. Aktüerler ileriye yönelik değerlendirmelerde bulunarak stratejik önerilerde bulunulurlar.

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Aktüerya Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Aktüerya bölümü bir lisans programıdır. Eğitim süresi dört yıldır. Aktüerya bilimi ile ilgili eğitim alınabilecek dört farklı bölüm bulunmaktadır. Aktüerya bilimiyle ilgili eğitim alınabilecek bu dört bölümün tamamı lisans programıdır. Üniversitelerde bu bölümlerden herhangi birini okuyup mezun olan kişilere “Aktüer” unvanı verilmektedir. Bu bölümler:

  • Aktüerya
  • Aktüerya Bilimleri
  • Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
  • Aktüerya ve Risk Yönetimi.

Aktüerya Bölümü dersleri nelerdir?

Aktüerya eğitimi almak isteyen öğrenciler dört yıl boyunca birçok ders alır. Mezun olabilmeleri için belirli bir AKTS doldurmaları gerekmektedir. Dört senelik eğitimleri boyunca eğitim görecekleri dersler genel olarak şunlardır:

  • Matematik
  • İktisada Giriş
  • Hukukun Temel İlkeleri
  • Olasılık
  • Temel Bilgisayar Kullanımı
  • İleri Analiz
  • Aktüeryada İstatistiksel Dağılımlar
  • Finansal Matematik
  • Demografi
  • Sigorta Etiği ve Davranış Geliştirme
  • Sigorta Hukuku
  • Veri Tabanı ve Yönetimi
  • Aktüerya Matematiği
  • Hayat Dışı Sigortalar Matematiği
  • Optimizasyon
  • Regresyon Çözümlemesi
  • Sigorta Muhasebesi ve Finansal Raporlama
  • Benzetim Teknikleri
  • Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sistemleri
  • Aktüerya Risk Teorisi
  • Aktüeryada Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller
  • Aktüerya Yazılımlar
  • Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  • Reasürans
  • Avrupa Birliğinde Sigortacılık
  • Emeklilik Matematiği
  • Finans Teorisi ve Uygulamaları.

Bu derslerin haricinde bölüm seçmeli dersleri ve her üniversite öğrencisinin almasının zorunlu olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri de vardır. Bu dersler her üniversitenin ders programında farklılık gösterebilir. Öğrenciler bu dört yıl boyunca verilen tüm derslerden geçer not alarak AKTS doldururlar ve böylece mezun olmaya hak kazanarak “Aktüer” unvanına sahip olurlar.

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Aktüerya Bölümü mezunları ne iş yaparlar?

Aktüerler profesyonel bir şekilde finansal riskleri değerlendirmekle yükümlüdürler. Finans ve riskin bir arada olduğu her sektörde çalışabilirler. Aktüerler sadece bugünü düşünmezler, geleceği de düşünerek hareket ederler. Riskleri de bu yönde değerlendirirler. Riskleri değerlendirmek için titiz bir matematik uygulamaları gerekir. Geleceğe yönelik tahmin konusunda da titiz ve profesyonel davranmaları gerekir. Aktüerler ileriye yönelik yansıtmalar yapmaktadırlar. Değerlendirdikleri riskler konusunda stratejik kararlar için öneride bulunurlar. Bu önerilerinin uzun vadedeki sonuçlarını irdelerler.

İlk aktüerler matematikçilerden doğmuştur. Zamanla aktüerlerin sayısında artış yaşandığından dolayı İngiltere’de Aktüerya Enstitüsü kurulmuştur. Özellikle maluliyet, hastalık ve kaza sigortaları konularında aktüer bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Career Cast’ın 2013’te yayınladığı “Yılın En İyi Meslekleri” listesinde Aktüerlik, birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de ise henüz bu denli öneme sahip değildir. Hâlâ gelişmekte olan bir meslektir.

Aktüerya mezunları nerelerde çalışır?

Aktüerya mezunları iş imkânları oldukça geniştir. Finans ve riskin bir arada olduğu her yerde aktüerya bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulur. Aktüerya mezunlarının kamuda iş olanakları mevcuttur. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. SGK, TÜİK gibi kurumlarda görev alabilirler. Aküterya mezunlarının çalışabilecekleri yerler:

  • Sigorta Şirketleri
  • Yatırım Danışmanlık Firmaları
  • Ekspertizlik Şirketleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Hazine Müsteşarlığı
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  • Araştırma Şirketleri gibi kurumlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

Aktüerya mezunlarının özel sektörde iş olanakları mevcuttur. Sigortacılık, bankacılık, borsa, birleşme ve satın almalar, sanal paralar gibi alanlarda aktüerlerin olduğunu görürüz. Aktüerya şu an için ülkemizde yeni tanınan ve yeni öğrenilen bir meslektir. Aktüerler, finansal risklerle ilgili konularda olmazsa olmaz profesyonellerdir. Yurt dışında aktüerlik mesleği ciddiye alınan önemli bir iştir ve bu unvana sahip kişilerin yurt dışında iş bulabilme imkânları da yüksektir. Yurt dışında finans ile alakası olan her kurumda aktüerleri görebilmekteyiz.

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