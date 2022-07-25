Gıda Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Gıda Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Her dönemde etkinliğini koruyan gıda sektörü, insanların yaşamsal ihtiyaçları ile ortaya çıkmıştır. Gıda Mühendisliği de bu zaruri ihtiyaçların üretimi, işlenmesi, kalite kontrolü, korunması, dağıtımı gibi işlemler ile ilgilenir.

Daha çok kadınlar tarafından tercih edilse de bu alanda ilgisi ve yeteneği olduğunu keşfeden herkes bu eğitimi alarak Gıda Mühendisi olabilir. Çalışabilecekleri iş yeri türleri çok çeşitlidir. Kamuda ya da özel sektörde iş bulmakta zorlanmazlar.

Gıda Mühendisliği bölümü nedir?

Gıdaların işlenmesi, paketlenmesi ve geliştirilmesi, her türlü gıda ürünü üzerinde araştırmalar yapılması gibi görevlerde yetiştirilmek üzere kaliteli kişiler yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümde uygulamalı ve kuramsal dersler içeren bir program ile öğrenci yetiştirilir.

Ülkemizde birçok üniversitede bu bölüm bulunmaktadır. Disiplinli, hijyene önem veren, detaylar konusunda hassas, dikkatli, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi kişiler bu alanda daha başarılı olurlar. Kişilerin gıda sektörüne olan ilgisi de bu alandaki başarı oranlarını arttıran bir etkendir.

Gıda alanında hammaddelerin değerlendirilmesi, gıda kaynaklarının kalitesinin ve miktarının kontrol edilmesi, yeni besinlerin üretilmesi ve geliştirilmesi, sağlıklı gıda türlerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapmaktan sorumlu kişiler yetiştiren bir bölümdür.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bu bölümün yer aldığı bazı okullardır.

Gıda Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Bölüme girebilmek için Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarının sayısal bölümlerinde belli bir puan almak gerekliliği vardır. Dört yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sekiz ara dönem sürer.

Bazı üniversiteler hazırlık sınıfı da ekleyerek bu süreci beş yıla çıkartabilirler. Bunun dışında 20 iş günü süren bir zorunlu staj dönemi içerir. Öğrenci stajını tamamlarken aynı anda derslere girmemelidir.

Bu sebeple staj dönemi olarak yaz ayları ve tatil dönemleri tercih edilmelidir. Staj yapacak olan kişi kendi imkanlarını kullanabileceği gibi bu konuda okulundan destek de alabilir. Ek olarak program dahilinde bir de bitirme projesi hazırlanır.

Gıda Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

Bölüm kapsamında dersler genel olarak Türkçe dilinde verilir. Ancak hazırlık sınıflarındaki dersler İngilizcedir. Bölüm kapsamında zorunlu ve alan seçmeli dersler bulunur. Okullara göre farklılıklar gösteren bu derslerden bazıları şunlardır:

Teknik Resim, Analitik Kimya, Termodinamik, Gıda Ambalajlama, Gıdaların Duyusal Değerlendirilmesi, Özel Gıdalar, Moleküler Biyoloji, Gıda Güvenliği, Süt Ürünleri Teknolojisi, Hazır Yemek Teknolojisi, Tasarım, Hububat Teknolojisi, İşletme Teknolojisi, Analitik Kimya, Organik Kimya, Gıdalarda Reaksiyon Kinetiği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gıda Mikrobiyolojisi, Et Bilimi ve Teknolojisi, Gıdalarda Yeni Muhafaza Teknikleri, Akışkanlar Mekaniği, İstatiksel Yöntemler, Bilgisayarlı Çizim Teknikleri, Reaksiyon Kinetiği, Genel Mikrobiyoloji, İşletme, Gıda Kimyası, Ekonomi, Kalite Yönetimi, Gıda Biyokimyası, Madde Enerji Denklikleri, Enstrümantal Analiz, Gıda Mühendisliğinde Gıda Biyoteknolojisi, Enzim Bilimi, Beslenme.

Dersler kapsamında düşük nemli olan gıdalar, katı ve sıvı gıdaların depolanmasındaki ve taşınmasındaki gelişmelerin takibi, gıdalardaki gelişmiş kütle transferleri gibi konular içerir.

Gıda Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Mezun oldukları alanda ürün yöneticisi, satış mühendisi, analiz edici, üretim mühendisi, araştırma görevlisi gibi işler yapabilirler. Bunlar dışında gıda sorumlusu, gıda ekstrüzyon uzmanı, gıda mühendisi, yüksek gıda mühendisi ve benzeri pozisyonlarda görev alabilirler.

Gıda Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Yurt içinde ve yurt dışında iş imkanları mevcut olan bir bölümdür. Depolama sistemleri ve ekipmanlarının, gıdaların işlenmesi, paketlenmesi veya taşınması, ürün araştırma ve geliştirme süreçlerinin yönetilmesi ve takip edilmesi, mühendislik işlemlerinin veya satışlarının yapılması gibi görevler üstlenebilirler.

Ülkemizde ün üç binden fazla bulunan gıda şirketlerinden birinde çalışabilirler. Devlete ait kurumlarda atamalar sonucunda görev yapabilirler. Arzu eden mezunlar akademik alanda çalışmalarını sürdürebilirler.

Gıda Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Bu bölümden mezun olan kişiler kamu ya da özel sektör alanlarında iş bulmakta zorlanmazlar. Çalışabilecekleri bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır: Danışmanlık firmaları, şirketlerin Araştırma Geliştirme bölümleri, pazarlama departmanları, gıda üzerine çeşitli işler yapan her türlü şirket.

Devlet Planlama Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, halk sağlığı laboratuvarları, Türk Standartları Enstitüsü, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar, gıda üretim tesisleri.

Gıda Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Devlete ait bir kurumda çalışmak isteyen mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girme zorunluluğu vardır. Bu sınava girerek geçerli bir puan alan öğrenciler devlet ataması sonucunda bir yerde çalışmaya başlarlar.

Gıda Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Bölümü bitiren mezunlar genel olarak özel sektörde çalışmayı tercih ederler. Bazı mezunlar yurt dışı çalışma olanaklarından da yararlanırlar. Yüksek lisans ile doktoralarını yaparak meslekte ilerleme sağlayabilirler.

Çok uluslu firmalarda, yabancı firmalarda, yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlerde kolayca iş bulabilirler.



