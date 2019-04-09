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Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

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POLİTİKA  | 09.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FOX TV muhabirinin "AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimin yenilenmesi, sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim" sorusuna, "Siz hiçbir şeyi anlamıyorsunuz, tilkilik yapıyorsunuz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 60 gün sonra yeni bir seçimin yapılabileceği vurgusunu yaptı.

"USANDIRDINIZ ARTIK"

Bahçeli, FOX TV muhabirinin “AK Parti’nin talebi İstanbul’da seçimin yenilenmesi, sizin söylediğiniz erken genel seçim değil mi efendim” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Bahçeli, “Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Usandırdınız artık. Sizin sorunuza cevap vermek istemiyorum. Tabii ki İstanbul’u kastediyoruz. Siz FOX olarak tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre. Karıştırıyorsunuz ortalığı.” diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Fox TV yerel seçim istanbul

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne komik bir cevap,ülkede basin kalmamis,sayin bahcelide saraya bekci olmus ama fox ortaligi karistiriyormus,vay be...
tek dürüst sensin ya bahçeli.1 sene önce dediklerine bak.şimdi kanka olduklarına bak.dürüstlüğün kitabını yazdın.
BU ADAMDA GÜNEŞTE BİR RENK GÖLGEDE BAŞKA RENK,GÖKKUŞAĞI GİBİ
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