Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 60 gün sonra yeni bir seçimin yapılabileceği vurgusunu yaptı.
"USANDIRDINIZ ARTIK"
Bahçeli, FOX TV muhabirinin “AK Parti’nin talebi İstanbul’da seçimin yenilenmesi, sizin söylediğiniz erken genel seçim değil mi efendim” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
Bahçeli, “Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Usandırdınız artık. Sizin sorunuza cevap vermek istemiyorum. Tabii ki İstanbul’u kastediyoruz. Siz FOX olarak tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre. Karıştırıyorsunuz ortalığı.” diyerek yanıt verdi.
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