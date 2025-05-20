Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik mesajı! Şampiyonlar Ligi için başarılar diledi

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantiledi.

BAHÇELİ'DEN SARI-KIRMIZILI KULÜBE TEBRİK MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp Galatasaray'ı şu sözlerle tebrik etti:

"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum."