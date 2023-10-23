Bahçelievler'de 3 oda 1 salon dairede yaşıyor! Hakkı Bulut'un mütevazı hayatı sosyal medyada gündem oldu

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakkı Bulut, Kanal D'de yayınlanan ve Evrim Akın'ın sunduğu Ev Gezmesi programının konuğu oldu. Tam 62 yıldır Saadet Bulut ile evli olan ve 5 çocukları olan Hakkı Bulut, Bahçelievler'deki 3 oda 1 salon eviyle sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır Bahçelievler'de bir apartman dairesinde oturan çiftin mütevazı hayatı büyük ilgi gördü. Uzun yıllardır aynı binada yaşayan ünlü çiftin oturma odası dikkat çekti.

Mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu salon izleyenleri adeta geçmişe götürdü. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarının olduğu görüldü.

Aynı apartmanda bir dairesi daha olan Hakkı Bulut, o daireyi de kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyormuş.

Bulut'un İngilizce öğretmeni olan kızı burada öğrencilere özel ders veriyor.

Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimiyete kurban olurum', 'İşte gerçek sanatçı', 'İşte samimiyet işte halkın içinden olmak' gibi yorumlar yapıldı.





