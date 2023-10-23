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Bahçelievler'de 3 oda 1 salon dairede yaşıyor! Hakkı Bulut'un mütevazı hayatı sosyal medyada gündem oldu

23.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının konuğu oldu. Hakkı Bulut, eşi Saadet Hanım ile birlikte yıllardır yaşadığı Bahçelievler'deki 3 oda 1 salon evinin kapılarını açtı. Ünlü ismin mütevazı hayatı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakkı Bulut, Kanal D'de yayınlanan ve Evrim Akın'ın sunduğu Ev Gezmesi programının konuğu oldu. Tam 62 yıldır Saadet Bulut ile evli olan ve 5 çocukları olan Hakkı Bulut, Bahçelievler'deki 3 oda 1 salon eviyle sosyal medyada gündem oldu.

hakkı bulut 2

Yıllardır Bahçelievler'de bir apartman dairesinde oturan çiftin mütevazı hayatı büyük ilgi gördü. Uzun yıllardır aynı binada yaşayan ünlü çiftin oturma odası dikkat çekti.

salon

Mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu salon izleyenleri adeta geçmişe götürdü. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarının olduğu görüldü.

salon 2

Aynı apartmanda bir dairesi daha olan Hakkı Bulut, o daireyi de kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyormuş.

çalışma odası 2

Bulut'un İngilizce öğretmeni olan kızı burada öğrencilere özel ders veriyor.

Hakkı Bulut çalışma odasu

Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimiyete kurban olurum', 'İşte gerçek sanatçı', 'İşte samimiyet işte halkın içinden olmak' gibi yorumlar yapıldı.

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