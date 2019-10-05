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Bahçelievler'de ağacın devrilme anı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 05.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de ağacın yola devrilmesi sonucu park halinde bulunan iki araç zarar gördü. Ağacın devrilme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış ve rüzgarın ardından Bahçelievler'de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kökünden sökülerek devrilen ağacı kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Elektrikli testereyle dalları kesilerek parçalanan ağaç, itfaiye erleri ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Ağacın devrilme anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağacın devrildiğini gören esnaf Ergün Ata, mahsur kalan olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi. Ağacın devrildiği sırada yolda kimsenin olmadığını ifade eden Ata, "Arkadaşlarla beraber dışarı çıktık. O anda bir çatırtı geldi. Zaten gece çok yağmur yağmıştı daha sonra ağaç devrildi. Biz de hemen koşarak gidip baktık altında biri var mı diye. Çok şükür can kaybı yok, ufak bir zayiat var, komşunun aracında hasar oluştu o da önemli değil. Buralar her zaman kalabalık olur ama o anda burada kimse yoktu" dedi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından ağaç tamamen kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler AĞAÇ

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