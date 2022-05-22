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  4. Bahçelievler'deki feci kaza kamerada! Takla atıp metrelerce sürüklendi

Bahçelievler'deki feci kaza kamerada! Takla atıp metrelerce sürüklendi

22.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, iki araca çarptı. Hamile kadının içinde olduğu aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralanırken, dehşet anları kameralara yansıdı.

İstanbul'daki korkunç kaza, Bahçelievler Yenibosna Mahallesi E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir araca yandan çarptıktan sonra şeritten çıktı.

İÇİNDE HAMİLE KADIN DA VARDI

Araç, daha sonra içinde hamile bir kadının da olduğu diğer bir araca çarptı. Hamile kadının içinde bulunduğu otomobil takla atarken, Emirhan Y.'nin bulunduğu otomobil ise metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR VAR

İçinde 33 haftalık hamile kadının da olduğu ters dönen araçtaki 3 yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yol trafiğe kapatıldı.

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"ARACI NASIL UÇURDU HİÇBİR FİKRİM YOK”

Kazaya karışan aracın sahibi Ozan Çelik, “Sol şeritten geliyordum. 80-90 arası hızı olması lazım. KİA benim aracım. Megan araç sağdan ilk bana çarptı. Sonra diğer araca takla attırdı. Ben E-5’te sol şeritteydim. Bir anda sağdan araba çarptı. Farkında değildim, arabayı toparlamaya çalıştım. Diğer aracı göremedim bana çarpınca, ben bariyere uçmamak için aracı toparlıyordum. Sol tekerleğim patladı. Arabadan indiğimde diğer aracın da takla attığını gördüm. Buradan diğer yola aracı nasıl uçurdu hiçbir fikrim yok” dedi.

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"MAKAS ATARKEN VURDU"

Kazaya tanık olan Bülent Karadağ, “Biz aracımızla seyir halindeyken diğer araç makas atarken önce arabaya vurdu, sağdakine vurdu. Bana vuracakken fren yaptım. Çarptığı araç takla attı. Daha sonra Megan araç sonra birkaç arabaya çarparak durdu. Takla atan araçta şoför dahil üç yaralı, diğer araçtaki sürücü de yaralı, ilerde oturuyor. Üç arabaya birden makas atarak gitti” şeklinde konuştu.

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KAZA ANI KAMERADA

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili incelemeler sürerken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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trafik kazası Bahçelievler
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