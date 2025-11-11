Bahis skandalında Tahir Kum'dan "Fenerbahçe'den de 2 isim var!" demişti 'iddia doğru değil' açıklaması yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Federasyon, toplam 1024 futbolcunun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

LİGLERE GÖRE DAĞILIM AÇIKLANDI

TFF’nin resmi açıklamasına göre, sevk edilen futbolcular arasında Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282 ve Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu bulunuyor. Ayrıca profesyonel sözleşmeli 9 oyuncu da disiplin sürecine dahil edildi. Toplamda 1024 ismin yer aldığı bu liste, Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir disiplin süreci olarak kayda geçti.

47 FUTBOLCU İÇİN AYRI İNCELEME

Federasyon, soruşturma kapsamında yalnızca bir kez bahis oynadığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun özel olarak inceleneceğini belirtti. Bu isimlerin sevk işlemleri, “telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak” adına, yeni deliller ve resmi belgelerin değerlendirilmesinin ardından netleştirilecek.

"FENERBAHÇE'DEN DE İKİ FUTBOLCUNUN İSMİ GEÇİYOR"

TGRT Haber’e konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, soruşturmanın yankı uyandıran detaylarına değindi. Kum, “TFF, 47 futbolcuyu ayırdı, ekstra inceleme yapacak. Fenerbahçe'den de iki futbolcunun ismi geçiyor. Bunlar makamlarca açıklanmadığı için buradan açıklamayı doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullanarak sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

"F.BAHÇELİ 2 FUTBOLCU İDDİASI DOĞRU DEĞİLMİŞ"

Bu yayının ardından Tahir Kum yaptığı açıklamada "Fenerbahçeli iki futbolcunun olduğu iddiası doğru değilmiş" ifadelerini kullandı.

"TFF’nin henüz haklarında inceleme yapmadığı 47 futbolcu içinde Fenerbahçeli iki futbolcunun olduğu iddiası doğru değilmiş. Sevkedilen 124 futbolcu içinde yaklaşık 45 ismin hoş geldin bonusuyla 2-3 kez kupon yapmış isimler olduğu bu kişilerle ilgili PFDK’nın 'tedbirsiz' olarak inceleme yapma ihtimali var."

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ SORUŞTURMA

TFF’nin başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturması, Türk futbolunun tüm liglerini etkileyecek boyuta ulaştı. Disiplin sürecinin ilerleyen günlerde yeni isimleri ve detaylarıyla daha da derinleşmesi bekleniyor.