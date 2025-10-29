Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Yaşanan bu skandalın ardından tüm hakemlerin ismi paylaşılmış ve skandalın boyutu daha da büyümüştü.

ÜST KLASMAN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK DE VAR

Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamasının ardından aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti.

SIRA ŞİMDİ FUTBOLCULARDA!

Hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler şimdi futbolculara çevrildi. Hakemler kadar futbolcuların da bahis skandalına bulaştığı ifade edilirken bu futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

''BU SADECE BAŞLANGIÇ! BAHİS OYNAYAN AKTİF KALECİLER, FUTBOLCULAR VAR''

Gazeteci Murat Ağırel, futbolcuların da bahis oynadığını iddia etmiş ve şu cümleleri kurmuştu:

‘‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık, tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine inceliyor. TFF Başkanı’nın yaptığı açıklama “371 hakemin bahis hesabı var, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi.” doğrudur. Ve bu sadece başlangıç. Bahis oynayan aktif kaleciler, futbolcular var. Bu soruşturma büyüyerek devam edecek.’’