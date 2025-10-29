SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Türkiye'de yaşanan bahis skandalında yeni bir perde açılıyor. Hakemlerle ilgili yapılan soruşturmanın ardından futbolcularla ilgili de araştırmalar yapıldığı ve sevklerin önümüzdeki hafta açıklanacağı öğrenildi.

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Yaşanan bu skandalın ardından tüm hakemlerin ismi paylaşılmış ve skandalın boyutu daha da büyümüştü.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bunu konuşuyor! Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu

Sosyal medya bunu konuşuyor! Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu

 Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

 Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük tepkisi!

Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük tepkisi!

 Zorbay Küçük için olay yaratan açıklama! Lig sıralaması bile değişebilir... "Maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz!"

Zorbay Küçük için olay yaratan açıklama! Lig sıralaması bile değişebilir... "Maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz!"

 UEFA ve FIFA harekete geçti! Zorbay Küçük'ten bahis açıklaması geldi...

UEFA ve FIFA harekete geçti! Zorbay Küçük'ten bahis açıklaması geldi...

 Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!

Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!

ÜST KLASMAN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK DE VAR

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak... 1

Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamasının ardından aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti.

SIRA ŞİMDİ FUTBOLCULARDA!

Hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler şimdi futbolculara çevrildi. Hakemler kadar futbolcuların da bahis skandalına bulaştığı ifade edilirken bu futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

''BU SADECE BAŞLANGIÇ! BAHİS OYNAYAN AKTİF KALECİLER, FUTBOLCULAR VAR''

Gazeteci Murat Ağırel, futbolcuların da bahis oynadığını iddia etmiş ve şu cümleleri kurmuştu:

‘‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık, tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine inceliyor. TFF Başkanı’nın yaptığı açıklama “371 hakemin bahis hesabı var, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi.” doğrudur. Ve bu sadece başlangıç. Bahis oynayan aktif kaleciler, futbolcular var. Bu soruşturma büyüyerek devam edecek.’’

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın iddiası!Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın iddiası!
Zorbay Küçük için olay yaratan açıklama! Lig sıralaması bile değişebilir... "Maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz!"Zorbay Küçük için olay yaratan açıklama! Lig sıralaması bile değişebilir... "Maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz!"
Anahtar Kelimeler:
Hakem bahis Şike zorbay küçük tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.