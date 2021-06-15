Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si "Aslı Sümen" kimdir ve kaç yaşında? Alı Sümen boyu kaç?

Baht Oyunu dizisi 15 Haziran'da Kanal D ekranlarında olacak. Baht Oyunu dizisinde "Tuğçe" karakterine hayat verecek olan Aslı Sümen'in hayatı merak ediliyor. 2017'de Miss Turkey birincisi seçilen Sümen'in boyu araştırılıyor. Peki Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si "Aslı Sümen" kimdir ve kaç yaşında? Aslı Sümen boyu kaç? İşte ayrıntılar...

BAHT OYUNU DİZİSİNİN TUĞÇE'Sİ "ASLI SÜMEN" KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? ASLI SÜMEN BOYU KAÇ?

1994 Mersin doğumlu Aslı Sümen 27 yaşındadır. 1,72 boyundadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2017'de katıldığı güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi seçilmiştir.

Aslı Sümen manken ve fotomodeldir. 18 Kasım 2017'de Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışmış ve üniversitesini temsil etmiştir.

BAHT OYUNU TUĞÇE KARAKTERİ HAKKINDA

Bora'nın çocukluk arkadaşı olan Tuğçe, aynı zamanda onunla iş yapmaktadır. Tuğçe eğitim görmüş, akıllı ve alımlı bir kadındır. Bazen insanlara yukarıdan bakan Tuğçe, isteklerine sahip olmak için elinden gelen her şeyi yapacak bir kadındır.