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Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si "Aslı Sümen" kimdir ve kaç yaşında? Alı Sümen boyu kaç?

15.06.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu dizisinde "Tuğçe" karakterine hayat verecek Aslı Sümen'in hayatı merak konusu oldu. Aslı Sümen, 2017'de Miss Turkey birincisi seçilmiştir. Peki Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si "Aslı Sümen" kimdir ve kaç yaşında? Alı Sümen boyu kaç?

Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si "Aslı Sümen" kimdir ve kaç yaşında? Alı Sümen boyu kaç?

Baht Oyunu dizisi 15 Haziran'da Kanal D ekranlarında olacak. Baht Oyunu dizisinde "Tuğçe" karakterine hayat verecek olan Aslı Sümen'in hayatı merak ediliyor. 2017'de Miss Turkey birincisi seçilen Sümen'in boyu araştırılıyor. Peki Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si "Aslı Sümen" kimdir ve kaç yaşında? Aslı Sümen boyu kaç? İşte ayrıntılar...

BAHT OYUNU DİZİSİNİN TUĞÇE'Sİ "ASLI SÜMEN" KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? ASLI SÜMEN BOYU KAÇ?

1994 Mersin doğumlu Aslı Sümen 27 yaşındadır. 1,72 boyundadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2017'de katıldığı güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi seçilmiştir.

Aslı Sümen manken ve fotomodeldir. 18 Kasım 2017'de Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışmış ve üniversitesini temsil etmiştir.

Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si

BAHT OYUNU TUĞÇE KARAKTERİ HAKKINDA

Bora'nın çocukluk arkadaşı olan Tuğçe, aynı zamanda onunla iş yapmaktadır. Tuğçe eğitim görmüş, akıllı ve alımlı bir kadındır. Bazen insanlara yukarıdan bakan Tuğçe, isteklerine sahip olmak için elinden gelen her şeyi yapacak bir kadındır.

Hedeflerine ulaşma konusunda aşırı hırslı olan Tuğçe, Bora'ya yakın olmak ister. Bu sebeple şirkete ortak olmaya karar verir. Bora'ya uzun zamandır aşık olan Tuğçe hislerini söylemek konusunda çekimser davranır. Çünkü Bora'nın ulaşılmaz olması Tuğçe'nin hislerini rahatça ifade edebilmesine engel olmaktadır. Tuğçe'nin hedefi Bora'yı kendisine aşık etmek ve onunla evlenmektir.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz - Bora
Cemre Baysel - Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen - Tuğçe
İdris Nebi Taşkan - Rüzgar
Hande Subaşı - Nergis
Tuğba Çom Makar - Yasemin
Funda İlhan
Ozan Dağgez - Evren
Emrah Ben
Azra Aksu

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
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