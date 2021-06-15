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Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli? İşte oynadığı diziler...

15.06.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu dizisinde "Yasemin" karakterini canlandıran Tuğba Çom Makar'ın hayatı araştırılıyor. Makar, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. Popüler dizilerde rol almıştır. Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Baht oyunu dizisinde "Yasemin" karakterine hayat veren Tuğba Çok Makar'ın hayatı merak konusu oldu. Makar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Baht Oyunu seyircileri "Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte oynadığı diziler...

BAHT OYUNU DİZİSİNİN YASEMİN'İ, TUĞBA ÇOM MAKAR KİMDİR VE NERELİ?

1990 İstanbul doğumlu Tuğba Çom Makar 31 yaşındadır. Aslen Rizelidir. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Makar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Tiyatro Kılçık'ta sahne almıştır.

Tuğba Çom; Jet Sosyete, Menajerimi Ara, Benim İçin Üzülme gibi popüler televizyon dizilerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Gülse Birsel, Sarp Apak gibi oyuncuların paylaştığı Jet Sosyete dizisinde "Yıldız Yüksel" karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan yaz dizisi "Baht Oyunu" oyuncu kadrosunda yer almakta ve "Yasemin" karakterine hayat vermektedir.

Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli? İşte oynadığı diziler...

TUĞBA ÇOM MAKAR OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Film ve diziler:

Baht Oyunu (Nergis, TV Dizisi 2021)

Bizum Hoca 2 (Sinema Filmi 2021)

Menajerimi Ara (Tuğba Çom, TV Dizisi 2021)

Jet Sosyete (Yıldız Yüksel, TV Dizisi 2018)

Serender (Anne, Kısa Film 2014)

Benim İçin Üzülme (2 Sezon (Emine Demirci, TV Dizisi 2012-2013)

TV Programı:

Komedi Türkiye (Kendisi, 2015)

BAHT OYUNU DİZİSİ HAKKINDA

Dizide Ada'nın hayatı ele alınacak. Ada yaşadığı aşk ile mutluluğu bulamamış ancak mutluluğa dair umudunu kaybetmemiştir. Ada, aşkı ve inancı arasında kalacaktır. Komedi türündeki dizide Ada'nın yaşadığı keyifli anlar işlenecektir.

BAHT OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz / Bora
Cemre Baysel / Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen /Tuğçe
İdris Nebi Taşkan / Rüzgar
Hande Subaşı
Tuğba Çom Makar / Nergis
Funda İlhan
Ozan Dağgez / Evren

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
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