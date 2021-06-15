Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Baht oyunu dizisinde "Yasemin" karakterine hayat veren Tuğba Çok Makar'ın hayatı merak konusu oldu. Makar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Baht Oyunu seyircileri "Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte oynadığı diziler...

BAHT OYUNU DİZİSİNİN YASEMİN'İ, TUĞBA ÇOM MAKAR KİMDİR VE NERELİ?

1990 İstanbul doğumlu Tuğba Çom Makar 31 yaşındadır. Aslen Rizelidir. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Makar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Tiyatro Kılçık'ta sahne almıştır.

Tuğba Çom; Jet Sosyete, Menajerimi Ara, Benim İçin Üzülme gibi popüler televizyon dizilerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Gülse Birsel, Sarp Apak gibi oyuncuların paylaştığı Jet Sosyete dizisinde "Yıldız Yüksel" karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan yaz dizisi "Baht Oyunu" oyuncu kadrosunda yer almakta ve "Yasemin" karakterine hayat vermektedir.