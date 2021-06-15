Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Baht oyunu dizisinde "Yasemin" karakterine hayat veren Tuğba Çok Makar'ın hayatı merak konusu oldu. Makar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Baht Oyunu seyircileri "Baht Oyunu dizisinin Yasemin'i, Tuğba Çom Makar kimdir ve nereli?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte oynadığı diziler...
1990 İstanbul doğumlu Tuğba Çom Makar 31 yaşındadır. Aslen Rizelidir. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Makar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Tiyatro Kılçık'ta sahne almıştır.
Tuğba Çom; Jet Sosyete, Menajerimi Ara, Benim İçin Üzülme gibi popüler televizyon dizilerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Gülse Birsel, Sarp Apak gibi oyuncuların paylaştığı Jet Sosyete dizisinde "Yıldız Yüksel" karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan yaz dizisi "Baht Oyunu" oyuncu kadrosunda yer almakta ve "Yasemin" karakterine hayat vermektedir.
Film ve diziler:
Baht Oyunu (Nergis, TV Dizisi 2021)
Bizum Hoca 2 (Sinema Filmi 2021)
Menajerimi Ara (Tuğba Çom, TV Dizisi 2021)
Jet Sosyete (Yıldız Yüksel, TV Dizisi 2018)
Serender (Anne, Kısa Film 2014)
Benim İçin Üzülme (2 Sezon (Emine Demirci, TV Dizisi 2012-2013)
TV Programı:
Komedi Türkiye (Kendisi, 2015)
Dizide Ada'nın hayatı ele alınacak. Ada yaşadığı aşk ile mutluluğu bulamamış ancak mutluluğa dair umudunu kaybetmemiştir. Ada, aşkı ve inancı arasında kalacaktır. Komedi türündeki dizide Ada'nın yaşadığı keyifli anlar işlenecektir.
Aytaç Şaşmaz / Bora
Cemre Baysel / Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen /Tuğçe
İdris Nebi Taşkan / Rüzgar
Hande Subaşı
Tuğba Çom Makar / Nergis
Funda İlhan
Ozan Dağgez / Evren
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