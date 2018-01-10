Bahtiyar Ölmez 9. bölüm 2. fragman: Yeni bölümde Nuran kaçırılıyor!

ATV'nin yeni dizilerinden Bahtiyar Ölmez'in 9. yeni bölümü 13 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin bu bölümü için yeni bir fragman da yayımlandı. Hatırlanacağı gibi Bahtiyar Ölmez 9. bölüm ilk fragmanında Ölmez evindeki gerilime dair sahneler yer alıyordu.

Bahtiyar Ölmez 9. bölüm 2. fragmanı bununla beraber dizideki pek çok gelişmeden sahnelere yer veriyor. Aylin2in Çağla konusundaki çıkışı, düğün, Bahtiyar'ı yakalamaya gelenler, Nuran'ın kaçırılışı ve Bahtiyar'ın namlunun karşısına çıkması...

BAHTİYAR ÖLMEZ 9. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.