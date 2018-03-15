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Bahtiyar Ölmez dizisi erken final yapıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2018 23:36 | Son Güncelleme

Atv'nin cumartesi günü yaınlanan dizisi Bahtiyar Ölmez ekran macerasının sonuna geldi.

Bahtiyar Ölmez dizisi erken final yapıyor!

Atv'nin başrollerinde Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Serkan Kuru, Orhan Aydın'ın yer aldığı ve cumartesi günü yaınlanan dizisi Bahtiyar Ölmez final yapıyor.

Bir mafya babasına olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizi Cumartesi günleri Survivor, Yeni Gelin ile Fazilet Hanım ve Kızları'yla reyting mücadelesi veriyordu.

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği dizinin önümüzdeki hafta ekrana veda edeceği iddia edildi. Bahtiyar Ölmez cumartesi günü 18. bölümü ile ekrana gelecek.

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