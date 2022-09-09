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Bahtiyarlık eş anlamlısı nedir? Bahtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler insanların günlük hayatlarında kullandıkları, birbirleri ile iletişime geçebilmelerini sağlayan araçtır. İnsanlık tarihi kadar eski olan diller, zaman içerisinde birbirleriyle etkileşime girmişlerdir. Bu etkileşim sonucunda birbirlerinden aldıkları kelimeleri, dilin özelliklerine göre evirerek kullanmışlardır. Türetilen kelimeler zaman içerisinde eş anlamlı kelimelerini de ortaya çıkarmıştır. Peki, bahtiyarlık kelimesi eş anlamlısı nedir?

Bahtiyarlık eş anlamlısı nedir? Bahtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyarlık kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelime değildir. Eski dönemlerde özellikle de edebî eserler gibi yazılı dilde daha sık rastlarız. Bahtiyarlık kelimesinin etimolojisine baktığımızda, Farsçadan türetilerek dilimize geçtiğini görürüz. Farçada "şansı yardım eden, talihli" anlamına gelen "baḫtiyār" kelimesinden türemiştir. Dilimize "bahtiyar" olarak geçen kelimeye "+lIk" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Türk Dil Kurumuna göre bahtiyarlık kelimesi "mutluluk" anlamına gelir.

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Bahtiyarlık kelimesinin eş anlamı

Bahtiyarlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mutlu"dur. Bu mutluluk, kısa süreli bir mutluluktan ziyade ebedî bir mutluluğu anlatmak için kullanılır.

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Bahtiyarlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyarlığın eş anlamlısı kelime ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Kızını gelinlikler içinde gören baba, ne kadar hüzünlense de mutluluk içindeydi.
  • Nikah memuru son imzalar atıldıktan sonra gelin ve damada mutluluklar diledi.
  • Ayrıldıktan sonra onun mutluluğunu görünce memnun oldum.
  • Hele bir kaç saat daha vakit geçirebilsek mutluluğumun sınırı olmayacak.
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