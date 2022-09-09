Bahtiyarlık eş anlamlısı nedir? Bahtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyarlık kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelime değildir. Eski dönemlerde özellikle de edebî eserler gibi yazılı dilde daha sık rastlarız. Bahtiyarlık kelimesinin etimolojisine baktığımızda, Farsçadan türetilerek dilimize geçtiğini görürüz. Farçada "şansı yardım eden, talihli" anlamına gelen "baḫtiyār" kelimesinden türemiştir. Dilimize "bahtiyar" olarak geçen kelimeye "+lIk" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Türk Dil Kurumuna göre bahtiyarlık kelimesi "mutluluk" anlamına gelir.

Bahtiyarlık kelimesinin eş anlamı

Bahtiyarlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mutlu"dur. Bu mutluluk, kısa süreli bir mutluluktan ziyade ebedî bir mutluluğu anlatmak için kullanılır.

Bahtiyarlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyarlığın eş anlamlısı kelime ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Kızını gelinlikler içinde gören baba, ne kadar hüzünlense de mutluluk içindeydi.

Nikah memuru son imzalar atıldıktan sonra gelin ve damada mutluluklar diledi.

Ayrıldıktan sonra onun mutluluğunu görünce memnun oldum.

Hele bir kaç saat daha vakit geçirebilsek mutluluğumun sınırı olmayacak.



