Bak eş anlamlısı nedir? Bak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bak kelimesi çok eski zamanlardan beri dilimizdedir. Eski Türkçede bakmak, gözlemek anlamına gelen "bak-" fiilinden türemiştir. Eski Türkçe döneminde kaleme alınan Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserde "baḳdı, baḳıldı, baḳış" gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bak kelimesi "bir duruma olan şaşırmayı anlatma ve bir durum karşısında küçümseme bildiren söz" anlamıyla verilmiştir. Daha çok konuşma dilinde rastlanır
Bak kelimesinin anlamları doğrultusunda, bak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle verebiliriz:
Bak kelimesi yazılı dilde "bak!" şeklinde kullanılan bir sözdür. Bak eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek vermek gerekirse: