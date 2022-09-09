Bak eş anlamlısı nedir? Bak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bak kelimesi çok eski zamanlardan beri dilimizdedir. Eski Türkçede bakmak, gözlemek anlamına gelen "bak-" fiilinden türemiştir. Eski Türkçe döneminde kaleme alınan Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserde "baḳdı, baḳıldı, baḳış" gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bak kelimesi "bir duruma olan şaşırmayı anlatma ve bir durum karşısında küçümseme bildiren söz" anlamıyla verilmiştir. Daha çok konuşma dilinde rastlanır

Bak kelimesinin eş anlamı?

Bak kelimesinin anlamları doğrultusunda, bak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle verebiliriz:

İşte

Aha

Bakın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bak kelimesi yazılı dilde "bak!" şeklinde kullanılan bir sözdür. Bak eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek vermek gerekirse:

Geçenlerde kaza yapmanın eşiğinden döndüğümüz araba işte buydu!

Sana söylemiştim bu oyuncu ikinci yarı oyuna girer diye. Aha, şimdi tabelada numarası göründü.

İşte gördün mü? Ne yaparsan yap sonunda sen haksız oluyorsun.

İşte şimdi sana çok önemli şeyler söyleyeceğim ama aramızda sır olarak kalmaları gerekiyor.



