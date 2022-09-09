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Bak eş anlamlısı nedir? Bak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerin coğrafi konumları dil yapılarını etkilemiştir. Çevre ülkelerle iletişimin daha kolay olması dilleri de etkilemiştir. Böylece diller birbirlerine çeşitli kelimeler vermiştir. Diller başka dillerden kelimeler alarak kelime haznelerini genişletmiştir. Aynı ya da benzer anlama gelen kelimelerin varlığı eş anlamlı kelimeleri doğurmuştur. Peki bak kelimesinin eş anlamı nedir?

Bak eş anlamlısı nedir? Bak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bak kelimesi çok eski zamanlardan beri dilimizdedir. Eski Türkçede bakmak, gözlemek anlamına gelen "bak-" fiilinden türemiştir. Eski Türkçe döneminde kaleme alınan Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserde "baḳdı, baḳıldı, baḳış" gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bak kelimesi "bir duruma olan şaşırmayı anlatma ve bir durum karşısında küçümseme bildiren söz" anlamıyla verilmiştir. Daha çok konuşma dilinde rastlanır

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Bak kelimesinin eş anlamı?

Bak kelimesinin anlamları doğrultusunda, bak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle verebiliriz:

  • İşte
  • Aha
Ama eş anlamlısı nedir? Ama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAma eş anlamlısı nedir? Ama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bakın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bak kelimesi yazılı dilde "bak!" şeklinde kullanılan bir sözdür. Bak eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek vermek gerekirse:

  • Geçenlerde kaza yapmanın eşiğinden döndüğümüz araba işte buydu!
  • Sana söylemiştim bu oyuncu ikinci yarı oyuna girer diye. Aha, şimdi tabelada numarası göründü.
  • İşte gördün mü? Ne yaparsan yap sonunda sen haksız oluyorsun.
  • İşte şimdi sana çok önemli şeyler söyleyeceğim ama aramızda sır olarak kalmaları gerekiyor.
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