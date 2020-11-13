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  4. Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

13.11.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını söyledi.

Bakan Selçuk Twitter üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 30 yorum
Sayın bakanım büyükler dahi hic bir kurala mesafeye uymazken ilk okul ortaokul çocukları nasıl uyacak taşıyıcı olup biz anne babaları istemden de olsa hasta etmeyecek mi bence vu yıl bu şekilde bitmeli en azından aşı piyasaya çıkana kadar
cidden kör müsünüz ölü 90 a geldi hala okul açma derdindesiniz
Sayın bakanım Vakalar artıyor ve birebir şahitleriyiz açılmasına karşın kapatılması daha mantıklı karar olur çocuklarımız için

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