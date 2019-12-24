Bakan Varank AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bakan Varank, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareler için oy kullandı.

Varank, ilk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları değerlendirerek, Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafını seçti. Türk askerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bir cerrah hassasiyeti gösterdiğini belirten Varank, Suriye'de yapılan operasyonlarda da sivillerin güvenliğinin öncelikli olduğunu söyledi.

Bakan Varank, Türk askerinin büyük bir fedakarlıkla sivilleri korumaya yönelik her türlü tedbiri aldığına işaret ederek, "Biz oraya huzur, güvenlik ve selamet götürmek için gittik. Oradaki sivillerin de gönüllerini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu da bunu en güzel ifade eden fotoğraflardan bir tanesi." dedi.

- "Bu sene oy verirken ekstra zorlandım"

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Varank, burada da çok güzel fotoğraflar olduğunu, bu sene oy verirken daha fazla zorlandığını dile getirdi.