Bakan Yumaklı duyurdu: 2 coğrafi işaret daha! Tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi

Türk mutfağından bir lezzet ve bir tahıl coğrafi işaret alarak tescillendi. Böylece tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tescillenen lezzetleri "Ülkemize ait eşsiz lezzetlerimiz sınırları aşmaya devam ediyor" başlığıyla paylaştı.

Bakan Yumaklı duyurdu: 2 coğrafi işaret daha! Tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi

Türk mutfağının ünü ve eşsiz lezzeti dünyaya yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB Coğrafi İşareti ile tescillendiğini duyurdu.

2 COĞRAFİ İŞARET DAHA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bursa ve İspala'dan coğrafi işaret tescili alan iki lezzeti duyurdu.

Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize ait eşsiz lezzetlerimiz sınırları aşmaya devam ediyor.

Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci’nin AB’den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42’ye yükseldi.

Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak.

Hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Yumaklı duyurdu: 2 coğrafi işaret daha! Tescilli ürün sayımız 42 ye yükseldi 1

Bakan Yumaklı duyurdu: 2 coğrafi işaret daha! Tescilli ürün sayımız 42 ye yükseldi 2

