Bakan Yumaklı duyurdu: İki Türk lezzeti coğrafi işaret aldı!

Türkiye'nin eşsiz mutfağından iki lezzet coğrafi işaret alarak tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tescillenen lezzetleri "Türk mutfağının bereketi sınırları aşıyor…" başlığıyla duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu: İki Türk lezzeti coğrafi işaret aldı!

Türk mutfağının ünü ve eşsiz lezzeti dünyaya yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’ın kaytaz böreği ve Gaziantep’in lahmacununun artık AB Coğrafi İşareti ile tescillendiğini duyurdu.

ONLAR ARTIK COĞRAFİ İŞARETLİ!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'dan ve Gaziantep'ten coğrafi işaret tescili alan iki lezzeti duyurdu.

Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk mutfağının bereketi sınırları aşıyor…

Hatay’ın Kaytaz Böreği,
Gaziantep’in Lahmacunu artık AB Coğrafi İşareti ile tescillendi.

Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız.

Hayırlı olsun."

