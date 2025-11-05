Bakan Yumaklı duyurdu: İki Türk lezzeti coğrafi işaret aldı!

Türk mutfağının ünü ve eşsiz lezzeti dünyaya yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’ın kaytaz böreği ve Gaziantep’in lahmacununun artık AB Coğrafi İşareti ile tescillendiğini duyurdu.

ONLAR ARTIK COĞRAFİ İŞARETLİ!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'dan ve Gaziantep'ten coğrafi işaret tescili alan iki lezzeti duyurdu.

Hayırlı olsun. pic.twitter.com/SFr3GZTWMe — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 5, 2025

