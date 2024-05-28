Bakanlık harekete geçti! Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Kızı tarafından dövüldüğü ve 1,5 saat boyunca balkona kilitlendiği söyleyen Akkaya'nın bu açıklamaları ile kısa sürede gündem oldu.

Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Akkaya'nın kızı koruma altına alındı.

KORUMA ALTINDA...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteği vermeye başladı.