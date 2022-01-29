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  4. Bakanlıktan 'Camdaki Kız' açıklaması! O sahne tartışma yarattı

Bakanlıktan 'Camdaki Kız' açıklaması! O sahne tartışma yarattı

29.01.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Camdaki Kız dizisinde yer alan bir iş güvenliği ile ilgili sahne hakkında açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmasının, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını hatırlattı.

Bakanlıktan 'Camdaki Kız' açıklaması! O sahne tartışma yarattı

Bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, televizyon kanalı Kanal D'de yayımlanan "Camdaki Kız" isimli dizide, işverenin iş kazasındaki sorumluluğuna dair kullanılan ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dizinin dün akşam yayımlanan 28. bölümünde, ihmaller sebebiyle bir çalışanın iskeleden düşerek hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan sürecin kurgulandığı kaydedildi.
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Senaryoda, işverenin iş yerinde önlem alma yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonellerinin sorumlulukları ve ölümlü iş kazasından sonra çalışanın ailesinin durumu konularına yer verildiği aktarıldı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dizide, işverenin iş kazasındaki sorumluluğuna dair kullanılan ifadelere gelen tepkilere açıklık getirmek, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine dair sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Dizide işveren rolündeki karakterin, 'İnşaatımızda bir kişi ölüyor ve bunun kağıt üzerindeki sorumlusu neden ben olmalıyım? En az 40 bin kişi çalışıyor bu şirket için, ben bu kişilerin peşinde emniyet kemerlerini takmışlar mı, takmamışlar mı diye nasıl dolaşayım? Biz bunun için iş güvenliği uzmanı aldık, bu kazanın sorumlusu odur.' şeklinde ifadeler kullandığı işitiliyor. Burada karakter, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine açıkça aykırı olan ifadeler kullanmakla birlikte dizi akışından bu karakterin, sorumluluklarının bilincinde olmayan, iş sürecini ve bu sürecin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını takip etmeyen birisi olduğu anlaşılıyor. Nitekim bölümün sonunda, karakterin babasının 'Sen ancak kağıt üzerinde patron olursun. Şirkete gitmiyorsun, adamların başında durmuyorsun, sistemini kurmuyorsun.' eleştirilerine tanık olunuyor."

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"SORUMLULUKLARINI ORTADAN KALDIRMAZ"

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı kanuna atıfta bulunulan açıklamada, "Kanunun 4'üncü maddesinde yer alan hükmü, bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyoruz, 'İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz' Ayrıca meri kanunun 8'inci maddesi hükmü uyarınca, iş yerinde görevli İSG profesyonelleri, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmekte olup işin ve iş yerinin sahibi işveren, İSG profesyonellerince önerilen tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumludur." bilgisi aktarıldı.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, çalışma hayatının en ehemmiyetli konusu olan iş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi, toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının maddi sonuçlarına kıyasla ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, televizyon kanallarının gerek dizilerinde gerekse de diğer programlarında işledikleri konulara doğru bir şekilde yer vermelerinin ne kadar etkili ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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