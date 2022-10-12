Bakıcı dehşeti! 5 yaşındaki çocuğun önce ıslattı, sonrasında sopayla öldüresiye dövdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde 23 yaşındaki Lauren Jeanette Courtney isimli bir kadın 5 yaşındaki Ryan James Peralto’ya bakması için ebeveynleri tarafından tutulmuştu. 5 yaşındaki çocuğu yaramazlık yaptığı gerekçesiyle darp eden bakıcı tutuklandı. 5 yaşındaki çocuğu önce ıslatan ardından ise sopayla döven bakıcı hakkındaki suçlamaları kabul etti. Çocuk beyin kanaması geçirirken kaldırıldığı hastanede kafatası kemiklerinin kırıldığı ortaya çıktı.

ANNE VE BABASI GÜVENLİK KAMERASINDAN FARK ETTİ

Darp edilen 5 yaşındaki çocuk Ryan'ın babası Kaiea Peralto oğlunun devamlı olarak kustuğuna yönelik bir telefon alması üzerine eve geri döndü. Karısının ve kendisinin işte olduğu sırada 5 yaşındaki oğulları ve kızlarına bakıcı Lauren Jeanette Courtney’in baktığını ifade eden aile, bakıcının davranışlarından şüphelendikleri için eve gizli bir kamera kurmuştu. Babab Kaiea eve vardığında küçük oğlunu yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye karar verdi. Kamera görüntülerinde bakıcı Lauren Jeanette Courtney’in küçük çocuğa uyguladığı şiddet açık bir şekilde ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİLER

Bakıcının şiddetini güvenlik kamerası aracılığıyla tespit eden aile hemen durumu polise bildirdi ve ellerindeki kamera görüntülerini de mahkemeye sundu. Mahkemeden yapılan açıklamada, “Güvenlik kamerası görüntülerinde Courtney’in Ryan’ı kolundan tutarak zorla banyonun kapısının içinden çektiği anlaşıldı. Ryan’ın yüzüne tekme atan bakıcı daha sonra küçük çocuğu yumruklamaya başladı. Ryan’ın iç çamaşırını çıkartıp duşa sokan bakıcı şiddetine devam etti. Çocuğun başından yaralandığı ve ayrıca dalağı, karaciğeri, pankreası ve bağırsaklarında hasara yol açtığı anlaşıldı” ifadelerine yer verildi.



