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  4. Bakıcılığını yaptığı kaplanın saldırına uğrayan çiftlik çalışanı öldü! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi

Bakıcılığını yaptığı kaplanın saldırına uğrayan çiftlik çalışanı öldü! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi

16.06.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’daki özel bir çiftlikte hayvanlara bakan 23 yaşındaki görevli, bakımını yaptığı bir kaplanın saldırısına uğradı. Kaplan tarafından ısırılan genç adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaplanın bakıcıya saldırdığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

,Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran’da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus adlı adam, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KOL AMPÜTASYONUNU REDDETTİ

Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus’un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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ÇİFTLİK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jesus’un yakınları olayın yaşandığı çiftlikte kaplanın yanı sıra bir aslan ve bir de timsahın bulunduğunu iddia ederken, yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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