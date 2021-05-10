Bakımına asla izin verilmiyor! Farklı ülkelerde yasaklı olan köpek cinsleri

Uzmanlar bazı köpek ırklarının doğuştan saldırgan ve agresif bir tavırda oldukları tamamen reddediyor. Onlara göre saldırgan tutum yetiştirilme tarzıyla doğrudan ilişkilidir. Dünya genelinde evde bakımı yasaklanan köpek ırkları da yok değil. Bazı köpek ırklarının bakımında ise tamamen özel izin, zorunlu strelizilasyon gerekiyor. Bazı ülkelerde, bu köpek ırkları bakmak isteyenlerin sabıka kaydını ve psikolojik bir sertifikayı alması şartları da aranıyor.

PRESA CANARIO

Bu köpek cinsinin bakımı Almanya, Polonya, Romanya ve Singapur’da kısıtlandı. Dünya çapında ise çok sayıda ülkede bu konuda yasalar geliştirilmeyi tercih etti.

ROTTWEILER

Dünya genelinde aktif olarak bakılan bir ırk olmasına Ekvador’da tamamen yasaklandı. Özellikle polis kuvvetlerinin yanında görmeye alışkın olduğumuz bu ırk çoğu ülke içinde kısıtlayıcı sınıfta yer alıyor.

AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER

Küçük ve sevimli bir görüntüye sahip olsa da American Staffordshire Terrier ırkının bakımı Danimarka ve Porto Riko’da tamamen yasaklandı.

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

Staffordshire Bull Terrier ırkının bakımına Danimarka ve Porto Riko’da yasalar çerçevesinde izin verilmiyor. Bu duruma gerekçe olarak ise bu köpek ırkının dövüşe yatkın olması gösteriliyor.