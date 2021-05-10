Bakımına asla izin verilmiyor! Farklı ülkelerde yasaklı olan köpek cinsleri

Uzmanlar bazı köpek ırklarının doğuştan saldırgan ve agresif bir tavırda oldukları tamamen reddediyor. Onlara göre saldırgan tutum yetiştirilme tarzıyla doğrudan ilişkilidir. Dünya genelinde evde bakımı yasaklanan köpek ırkları da yok değil. Bazı köpek ırklarının bakımında ise tamamen özel izin, zorunlu strelizilasyon gerekiyor. Bazı ülkelerde, bu köpek ırkları bakmak isteyenlerin sabıka kaydını ve psikolojik bir sertifikayı alması şartları da aranıyor.
Bu köpek cinsinin bakımı Almanya, Polonya, Romanya ve Singapur’da kısıtlandı. Dünya çapında ise çok sayıda ülkede bu konuda yasalar geliştirilmeyi tercih etti.
Dünya genelinde aktif olarak bakılan bir ırk olmasına Ekvador’da tamamen yasaklandı. Özellikle polis kuvvetlerinin yanında görmeye alışkın olduğumuz bu ırk çoğu ülke içinde kısıtlayıcı sınıfta yer alıyor.
Küçük ve sevimli bir görüntüye sahip olsa da American Staffordshire Terrier ırkının bakımı Danimarka ve Porto Riko’da tamamen yasaklandı.
Staffordshire Bull Terrier ırkının bakımına Danimarka ve Porto Riko’da yasalar çerçevesinde izin verilmiyor. Bu duruma gerekçe olarak ise bu köpek ırkının dövüşe yatkın olması gösteriliyor.
Bu cinsin güzel ve hüzünlü gözleri ne yazık ki ülkelerin yasalarını yumuşatmayı başaramadı. Diğer ırklarda olduğu kadar katı kurallarla bakımı yasaklanmamasına rağmen satışı konusunda belirleyici kriterler dikkatleri çekiyor.
Japon köpeği olarak tanımlanan Tosa ırkının bakımı Kıbrıs, Danimarka, Hong Kong, Malezya ve Norveç’te yasaklandı. Ancak Japonya’da hala bu ırkın devam edebilmesi için özel üreme alanları kullanılıyor.
Yasaklama ve kısıtlamalara en çok maruz kalan köpek ırkı Pitbull olarak kabul ediliyor. Özellikle Pitbull ırkı köpeklerin çocuklara saldırganlığı üzerine yaşanan olaylar bu kısıtlamalarının çemberini genişletti. Ülkemizde Pitbull’ların yetiştirilmesi, satın alınması, satılması, takas edilmesi ve reklamının yapılması yasaklanmıştır. Pitbull sahipleri köpeklerini kaydettirmeli ve sterilize etmelidir.
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