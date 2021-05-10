İngiltere’deki hayatını bırakıp kendisini Sri Lanka sokak köpeklerine yardıma adayan yardımsever veteriner: Janey Lowes

İngiliz veteriner Janey Lowes, kendisini sokak köpeklerinin hayatını kurtarmaya adayan yardımsever bir kişidir. Öyle ki sırf sokak köpekleri için İngiltere’deki hayatını bırakarak Sri Lanka’ya yerleşti. Kurduğu dernek ile bu bölgedeki sokak köpeklerine yardımcı oldu. Hala bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. İşte Janey Lowes’in iyilik adına yola çıktığı o muhteşem hikaye...

Lowes, 2014 yılında sırt çantasını alarak Sri Lanka’ya tatile gitti. Ancak orada sokak köpeklerinin düştüğü durum ve çaresizlik onu derinden etkiledi. Çünkü Sri Lanka’da sokak köpekleri tıpkı palmiye ve plajlar gibi o kültürün bir parçasıdır. Hatta onları sürekli besleyen insanlarda vardır. Ancak birçok hayvan yaşadıkları koşullar nedeniyle çoğu zaman bir veterinet bakımına ihtiyaç duyuyor. Ancak kimse bu durumu üstlenmediği ve çözüm üretmek için adım atmadığından sokak köpekleri bakıma muhtaç bir şekilde hayatını sürdürüyor. Hatta bölgede her yıl sokak köpeklerinin karıştığı 26 bin trafik kazası yaşanıyor.

Janey Lowes, Sri Lanka’da gördüğü manzaradan çok etkilendi. Tatilini sona erdirip ülkesine döndüğünde bir şeyler yapmak için harekete geçti. Önce hayır kurumlarına katılmak istedi ancak vazgeçti. Çünkü hiçbirinin kişisel görüşlerine ve etik kurallarına uymadığını fark etti. Daha sonra ise kendi derneğini kurmak için İngiltere’de çalışmalara başladı. Janey Lowes, “WECare Worldwide” adını verdiği derneği 5 ay içerisinde kurdu. Ekim 2014’te ise Sri Lanka’ya geri döndü ve burada alan araştırması yaptı. Janey Lowes, Sri Lanka’ya gittiğinde önce en çok yardımcı olabileceği ve en büyük sürdürülebilir etkiye sahip olabileceği yeri tespit etmeye çalıştı. Daha sonra oranın yerel veterineri Dr Nuwan’ın da aralarında olduğu bir ekip kurdu. Böylece Janey Lowes ve ekibi, ilk yıl 735 köpeği kısırlaştırmanın yanı sıra; 956 köpeği aşılayıp 202 köpeği tedavi etti.