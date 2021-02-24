Bakın ismi nereden geliyor! Padişah sofrasının yemeği Alinazik yapılışı

Gaziantep’in meşhur Alinazik tarifi, yörede Alinazik kebabı olarak da bilinir. Yavuz Sultan Selim için özel hazırlanmış biridir. Kebabın tadına bakan Yavuz Sultan Selim, ‘Hangi eli nazik yaptı bunu?’ diyor. Sonrasında yemeğin adı ala nazik olarak kaldı. Günümüze ise ali nazik ismiyle geldi. Yemeğin hikayesini öğrendikten sonra hemen Alinazik nasıl yapılır sorusuna en pratik cevabı veriyoruz.
(4 Kişilik - 45 dakika)
Püf Noktası
Patlıcanların kabuklarını kolay bir şekilde soymak için, sıcak bir şekilde kaba alın ve ağız kısmını bir şeffaf folyoyla kapatın. 10 dakika bekledikten sonra terleyecek ve daha kolay soyulacaktır.
Arzunuza göre tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi kızdırıp üzerine gezdirebilirsiniz.
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