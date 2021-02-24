Bakın ismi nereden geliyor! Padişah sofrasının yemeği Alinazik yapılışı

Gaziantep’in meşhur Alinazik tarifi, yörede Alinazik kebabı olarak da bilinir. Yavuz Sultan Selim için özel hazırlanmış biridir. Kebabın tadına bakan Yavuz Sultan Selim, ‘Hangi eli nazik yaptı bunu?’ diyor. Sonrasında yemeğin adı ala nazik olarak kaldı. Günümüze ise ali nazik ismiyle geldi. Yemeğin hikayesini öğrendikten sonra hemen Alinazik nasıl yapılır sorusuna en pratik cevabı veriyoruz.

ALİNAZİK MALZEMELERİ

250 gr yağsız kıyma

500 gr patlıcan

4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz

1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz 2 adet incecik doğranmış sivri biber

(4 Kişilik - 45 dakika)

ALİ NAZİK NASIL YAPILIR?

Patlıcanları közleyip, kabuklarını soyun. Bıçakla ince ince doğrayın.

Kıymayı 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavurun, salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Pişeceğine yakın baharatları ekleyin.

Yoğurdu krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine doğradığınız patlıcanları, dövülmüş sarımsağı ilave edin ve karıştırın.

Servis tabağına yoğurtlu patlıcan karışımını koyun ve üzerine kıymayı koyun.

İncecik doğranmış sivri biberleri de serperek servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

Patlıcanların kabuklarını kolay bir şekilde soymak için, sıcak bir şekilde kaba alın ve ağız kısmını bir şeffaf folyoyla kapatın. 10 dakika bekledikten sonra terleyecek ve daha kolay soyulacaktır.

Arzunuza göre tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi kızdırıp üzerine gezdirebilirsiniz.



