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Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bakırköy'de evde ölü bulunan Bahattin Delen eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemede Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve Ali Delen'de siyanür alımına bağlı değişimler dışında başlıca patolojik bulgu saptanamadığı belirtildi.

Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği kaydedildi.

TELEFONUNDA KAYITLI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Baba Bahattin Delen'in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" yazdığı belirlendi.

Öte yandan cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldüi. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

(DHA)

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktıBakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı
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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Siyanür siyanürle intihar

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