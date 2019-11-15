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Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilirken ailenin küçük Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede bu sabah 06.45'te meydana gelen olayda apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı.

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Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin doğum gününde çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Siyanür Bakırköy

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