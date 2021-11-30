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Şişkinlik yapıyor diye baklagillerin faydalarından mahrum kalmayın! İşte baklagillerdeki gazdan kurtulmanın yolları

30.11.2021 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baklagiller, doyuruculuğu ve yüksek besin değerleriyle yemeklerde sıklıkla tercih ediliyor. Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi baklagiller; Türk mutfağındaki pek çok tarifin de başrolünde. Ancak baklagilleri pişirirken gazından arındırmak oldukça önemli. Aksi takdirde mide ve sindirim sorunlarına yol açıyor. Hadi detayları inceleyelim!

Şişkinlik yapıyor diye baklagillerin faydalarından mahrum kalmayın! İşte baklagillerdeki gazdan kurtulmanın yolları

Baklagillerin gaz yapmasının ana sebebi, içinde bulunan oligosakkarit maddesi. Bu madde, bir tür şeker molekülü. İnce bağırsaklar bu maddeyi sindiremediği için gaz sıkışması meydana geliyor. Oligosakkaritler parçalandığında gaz problemi ve mide rahatsızlığı problemleri de önlenmiş oluyor. Baklagil yemekleri yapmadan önce veya yaparken uygulayacağınız yöntemlerle oligosakkaritleri parçalayabilir ve baklagillerden arındırabilirsiniz. İşte, hazımsızlıktan korkmadan doya doya baklagil tüketmek isteyenler için tüyolar...

ÖNCEDEN ISLATIN

Baklagilleri pişirmeden önce suda bekletirseniz içindeki oligosakkaritler suya geçer. En az 8 saat boyunca suda bekletmek, etkili bir sonuç verir. Bunun için pişireceğiniz baklagili bir gece önceden de ıslatmak, en pratik yöntem. Ayrıca nohutlar bir gece suda beklediğinde kabuklarından daha kolay ayrılarak sizi bu dertten de kurtarır.

HAŞLARKEN YÜZEYDEKİ KÖPÜKLERİ ALIN

Haşlama aşamasını sakın atlamayın! Baklagiller haşlanırken suyunu sık sık kontrol edin. Gaz oluşumuna sebep olan maddeler, haşlama aşamasında suyun yüzeyinde köpük köpük birikir. Köpükler çoğalmadan almaya özen gösterin.

HAŞLAMA SUYUNA KİMYON EKLEYİN

Kimyon, baklagillerin gazını büyük oranda alır. Yapmanız gereken tek şey haşlama suyuna bir tatlı kaşığının ucuyla kimyon eklemek. Eğer kimyonunuz yoksa kekik de aynı işlevi görecek. Bu yöntem sayesinde baklagil yemeklerinden sonraki şişkinlik hissini geride bırakabilirsiniz.

PİŞERKEN ÇİĞ PATATES EKLEYİN

Baklagillerinizi pişirirken içine bir adet çiğ patates ekleyin. Çiğ patates, gazı içine çeker. Yemek piştikten sonra patatesi mutlaka alın. Almamanız durumunda patateste biriken oligosakkaritler yeniden yemeğe karışır.

İYİ PİŞİRMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Baklagilleri çiğ tüketmek, içindeki enzimlerden dolayı gaz problemi yaşamanıza sebep olur. İyi bir pişme işlemiyle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, çok yüksek ısıda uzun süre pişirmemek. Bu durumda baklagilde protein kayıpları meydana gelir.

KONSERVE ÜRÜNLERİ BOL SUYLA YIKAYIN

Baklagillerin gazından kurtulmak, size uğraştırıcı geliyorsa konserve ürünleri de tercih edebilirsiniz. Konserve ürünlerin suyunu süzün ve bol suyla güzelce yıkayın. Bu işlemle baklagillerin gaz yapma ihtimalini en aza indirirsiniz.

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