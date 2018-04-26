Balat'ta Çukur turizmi yaşanıyor

Rengarenk evleri ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekanlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. Habertürk'ün haberine göre; ‘Çukur’, Balat’a adeta turizm dopingi yaptı. Dizi hayranları esnafın satışlarını yüzde 50 artırdı.

Dizi karakterlerinin adını taşıyan kıraathaneler ve ‘Çukur’un müziklerinin çaldığı sete yakın kafeler de dolup taşıyor. Balat’a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru “Çukur nerede çekiliyor?” olurken bazı rehberler ‘Çukur’ turu düzenleyerek talebe cevap veriyor. Dizide kullanılan mekanlarda, duvar yazıları önünde ve ‘Çukur’ dövmesinin olduğu alanlarda fotoğraf çektirmek için özellikle hafta sonları kuyruklar oluşuyor.

Satışları artan esnaf, dizinin semtlerinin tanıtımını sağladığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını söylüyor.

