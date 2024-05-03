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  4. Balat'taki evi için aldığı kiraya çok sinirlendi! Hazal Kaya'nın annesi mahalle ortasında kiracısıyla kavga etti

Balat'taki evi için aldığı kiraya çok sinirlendi! Hazal Kaya'nın annesi mahalle ortasında kiracısıyla kavga etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 10:01
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Son dönemde ünlü isimlerin kiracıları ile başı dertte. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında kiracısına sinirlenen Demet Akalın'ın ardından şimdi de Hazal Kaya'nın annesi kiracısı ile mahalle ortasında kavga etti. Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısına çok sinirlendi.

Balat'taki evi için aldığı kiraya çok sinirlendi! Hazal Kaya'nın annesi mahalle ortasında kiracısıyla kavga etti

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında adeta birbirine girdi.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde, Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi'nde oturanlar, ilginç bir olaya tanıklık etti. Mahalleli, dışarıdan gelen tartışma sesleri üzerine pencereye koştu.

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YAPILAN ZAMMA ÇOK SİNİRLENDİ

Bağıran kişi, ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, tartıştığı kişi ise kiracısıydı. Kaya, 3 bin liraya oturan kiracısının zam ayı gelince hesabına 5 bin lira yatırmasına kızıp apartmana geldi.

KİRACI APAR TOPAR TAŞINDI

Ev sahibi yukarı çıkmak istedi ama kiracı, misafiri olduğu gerekçesiyle bu isteği kabul etmedi. Buna sinirlenen Ayşegül Kaya, apartman girişinde durup üst kattaki kiracısıyla bağırarak tartıştı.

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'DEĞERİ 15 BİN TL...'

Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. İkili arasında yaşanan tartışmaya tüm komşular tanık oldu. Kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.

Vitrin


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