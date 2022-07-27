Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. En mutlu günü olacaktı! ''Balayında kayboldu'' dedi ama işin aslı başkaydı

En mutlu günü olacaktı! ''Balayında kayboldu'' dedi ama işin aslı başkaydı

27.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den 45 yaşındaki Thomas Nutt, yeni evlendiği 52 yaşındaki eşi Dawn Walker'ı düğün töreninden saatler sonra öldürdü. Talihsiz kadının ölümünün ardından balayına tek başına giden ancak birlikte gittiklerini iddia ederek herkesi kandıran Nutt, şimdi cinayetle ve yalan ifade vermekle suçlanıyor.

En mutlu günü olacaktı! ''Balayında kayboldu'' dedi ama işin aslı başkaydı

İngiltere'de gerçekleşen korkunç olayda bir adamın yeni evlendiği eşini öldürüp cinayeti örtbas etmek için polise yalan ifade verdiği ortaya çıktı. Thomas Nutt şimdi, eşi Dawn Walker'ı öldürmek, cesedini bir bavula tıkmak ve polise çiftin Skegness'teki bir karavanda romantik bir balayının tadını çıkardığını iddia etmekle suçlanıyor.

Balayında üçüncü kişi skandalı! Jakuziye bile birlikte girdilerBalayında üçüncü kişi skandalı! Jakuziye bile birlikte girdiler

TAKSİCİ GÖRDÜ

DÜĞÜN1

52 yaşındaki Dawn Walker, West Yorkshire, Brighouse'daki The Prince Albert pub'da düğün töreninde eğlenmişti ve son kez onu eve bırakan taksici tarafından sağ görülmüştü. Dawn Walker'ın cesedi, Thomas Nutt ile evlendikten sadece dört gün sonra bir tarlada bulundu.

KAYIP OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Savcı Alistair MacDonald mahkemede, 45 yaşındaki Nutt'un 31 Ekim 2021'de karısının Halifax yakınlarındaki Lightcliffe'deki evlerinden kayıp olduğunu bildirmek için polisi aradığını söyledi. Ancak, Nutt'un, aramayı yaptığında, Dawn'ın cesedinin mülkteki bir dolapta yatmakta olduğunu da ekledi.

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

''BOŞANMAK İSTEDİ''

BALAYI

Nutt daha sonra polise, çiftin 27 Ekim'de gerçekleşen nikahın ardından Skegness'teki bir karavanda balayını yaptığını söyledi. Daha sonra çiftin seyahatlerinden döndüğünü, ancak depresyon ve bipolar bozukluktan muzdarip Walker'ın dönüşlerinde boşanma talebinde bulunduğunu iddia etti. Hatta, balayından Walker'ın kızına annesinin kayıp olduğunu ve onu aradığını söylemek için döndüğünü iddia etti.

KAMERA KAYITLARI ŞAŞIRTTI

Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası kayıtları 45 yaşındaki Nutt'un evinin arkasından yakındaki çalılıklara doğru büyük bir bavulu çekerek taşıdığı anları gösterdi. Bunun üzerine Nutt'u tutuklayan polisler, o çalılıklardaki bavulda Dawn'ın cesedini buldular.

Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i...Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i...

REDDEDİYOR

Nutt yaptığı açıklamada "Beni daha önce hapse attı, ona tecavüz etmeye ve saldırmaya çalıştığımı söyledi. Tekrar yapacağını söyledi. Çığlık atmaya başladı ve yüzüne vurdum. Sonra da kolumu boynuna doladım." diye anlattı. Cinayeti reddetse de, adam öldürmekten ve yalan ifade vermekten suçlu bulunan Nutt için duruşmalar hala devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Felakete döndü! Penisi kırılınca büyük panik yaşadıFelakete döndü! Penisi kırılınca büyük panik yaşadı
Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdilerSıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler
Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

İki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı

İki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı

İlginizi Çekebilir

Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.