En mutlu günü olacaktı! ''Balayında kayboldu'' dedi ama işin aslı başkaydı

İngiltere'de gerçekleşen korkunç olayda bir adamın yeni evlendiği eşini öldürüp cinayeti örtbas etmek için polise yalan ifade verdiği ortaya çıktı. Thomas Nutt şimdi, eşi Dawn Walker'ı öldürmek, cesedini bir bavula tıkmak ve polise çiftin Skegness'teki bir karavanda romantik bir balayının tadını çıkardığını iddia etmekle suçlanıyor.

TAKSİCİ GÖRDÜ

52 yaşındaki Dawn Walker, West Yorkshire, Brighouse'daki The Prince Albert pub'da düğün töreninde eğlenmişti ve son kez onu eve bırakan taksici tarafından sağ görülmüştü. Dawn Walker'ın cesedi, Thomas Nutt ile evlendikten sadece dört gün sonra bir tarlada bulundu.

KAYIP OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Savcı Alistair MacDonald mahkemede, 45 yaşındaki Nutt'un 31 Ekim 2021'de karısının Halifax yakınlarındaki Lightcliffe'deki evlerinden kayıp olduğunu bildirmek için polisi aradığını söyledi. Ancak, Nutt'un, aramayı yaptığında, Dawn'ın cesedinin mülkteki bir dolapta yatmakta olduğunu da ekledi.

''BOŞANMAK İSTEDİ''

Nutt daha sonra polise, çiftin 27 Ekim'de gerçekleşen nikahın ardından Skegness'teki bir karavanda balayını yaptığını söyledi. Daha sonra çiftin seyahatlerinden döndüğünü, ancak depresyon ve bipolar bozukluktan muzdarip Walker'ın dönüşlerinde boşanma talebinde bulunduğunu iddia etti. Hatta, balayından Walker'ın kızına annesinin kayıp olduğunu ve onu aradığını söylemek için döndüğünü iddia etti.

KAMERA KAYITLARI ŞAŞIRTTI

Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası kayıtları 45 yaşındaki Nutt'un evinin arkasından yakındaki çalılıklara doğru büyük bir bavulu çekerek taşıdığı anları gösterdi. Bunun üzerine Nutt'u tutuklayan polisler, o çalılıklardaki bavulda Dawn'ın cesedini buldular.

REDDEDİYOR

Nutt yaptığı açıklamada "Beni daha önce hapse attı, ona tecavüz etmeye ve saldırmaya çalıştığımı söyledi. Tekrar yapacağını söyledi. Çığlık atmaya başladı ve yüzüne vurdum. Sonra da kolumu boynuna doladım." diye anlattı. Cinayeti reddetse de, adam öldürmekten ve yalan ifade vermekten suçlu bulunan Nutt için duruşmalar hala devam ediyor.

