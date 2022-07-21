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Balayında üçüncü kişi skandalı! Jakuziye bile birlikte girdiler

21.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On yıl birlikte olan iki çocuk sahibi olan ABD'li çift, 30 yaşındaki Tracy ve 29 yaşındaki Brian sonunda evlenmeye karar verdi. Ancak düğün süreci, Brian'ın annesine olan bağlılığı sebebiyle Tracy için kabusa döndü. Balayında da çifte eşlik eden kayınvalidenin yaptıkları, herkesi şoke etti.

Balayında üçüncü kişi skandalı! Jakuziye bile birlikte girdiler

ABD'den Tracy ve Brian, 10 yıllık birlikteliklerinin ve dünyaya getirdikleri 2 çocuklarının ardından evlilik kararı aldılar. Ancak ilişkilerinde her zaman üçüncü bir kişinin varlığını hissetmek Tracy için oldukça yorucuydu. Düğün törenlerinden balayına kadar onlara eşlik eden bu kişi kayınvalidesi Jayne idi. Tracy, yaşadıklarını bir TV programında anlattı.

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HİÇ KENDİ DÜĞÜNÜ OLMAMIŞ

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Kayınvalidesi ile birçok anısını paylaşmak zorunda olduğunu çünkü eşi Brian'ın onu pek çok şeye dahil ettiğini anlatan genç kadın, kayınvalidesi Jayne'in hiç kendi düğünü olmadığı için eşinin onun da "özel bir gün" geçirdiğinden emin olmak istediğini söyledi.

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BALAYINA DA ÇAĞIRDI

Brian ve annesi yakın ilişkilerinden keyif alırken, Tracy ne yazık ki onlar kadar mutlu değildi. Düğünü bir şekilde aşabildiğini anlatan genç kadın eşi annesini balayına da dahil edince şoke oldu. Sadece günü birlikte geçireceklerini ve akşamları yine başbaşa kalacaklarını söyleyerek eşini ikna etmeye çalıştı.

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ÇOCUKLARA BAKACAKTI

Tracy bunu istemese de sonuç yine aynı oldu ve iki çocukları ve kayınvalidesi ile balayı için Hawaii'ye uçtular. Tracy, Jayne'in seyahatte çocuklara bakmaya yardım etmesi şartıyla durumu kabul etmişti.

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HER ŞEY KÖTÜYE GİTTİ

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Ancak hiç de öyle olmadı. Tracy, Jayne'in barda birkaç erkekle vakit geçirdiğini ve çocuklardan bihaber olduklarını anlattı. Yine de olayı büyütmedi. Ancak birkaç saat sonra yeni evliler Brian ve Tracy romantik bir spa randevusuna gittiklerinde olaylar daha da kötüleşti.

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''EMİN ELLERDE''

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Birden Jayne de onlara katıldı. Oğlu, torunlarının nerede olduğunu sorduktan sonra Jayne, "Otelin çatı katında bebek bakıcılığı hizmeti olduğunu öğrendim. Onlar emin ellerde." dedi. Bunu duyan Tracy, Jayne'in yaptıkları anlaşmayı bozması üzerine randevuyu terk etti. Balayıları ise genç kadın için adeta bir kabusa döndü.


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