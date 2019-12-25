Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i...

Yeni Zelanda'daki ölümcül yanardağ patlamasında balayında olan yeni evli çiftin vücutları korkunç derecede yandı. 18 Ekim'de dünyaevine giren 32 yaşındaki Lauren ile 36 yaşındaki Matt Urey çifti balayı için Yeni Zelanda'yı tercih etti.

YÜZLERİNİN İYİLEŞMESİ SON DERECE ZOR

Lauren Urey ile Matt Urey çifti yanardağ patlaması esnasında Beyaz Ada'daydı. Çiftin aileleri, ABD'li çiftin 'yüzlerinin iyileşmesinin son derece zor' olduğunu söyledi.

GELİNİN VÜCUDUNUN YÜZDE 20'Sİ DAMADINSA YÜZDE 80'İ YANDI

Yeni gelin Lauren Urey'in vücudunun yüzde 20'i yandı. Uçakla hastaneye götürülen Matt Urey'in ise vücudunun yüzde 80'i yandı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı. Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

