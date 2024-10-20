Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri - Baldur's Gate 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Bilgisayar oyunlarının keyifli bir şekilde oynanması için oyun deneyiminin donmadan ve kasılmadan sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekir. Baldur's Gate 3 oyunu oynayan oyuncular da oyunu keyifli bir şekilde oynamak için yeni sürümün bilgisayarları için uygun olup olmadığı hakkında araştırmalar yapar. Giderek artan bir popüleriteye sahip olan oyun için sistem gereksinimleri gayet makul gereksinimlerden oluşur.

Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri nelerdir?

Baldur's Gate 3 oyunu, uzun yıllardır popülerliğini sürdüren bir rol yapma oyunudur ve oyuncular için Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri oldukça önemlidir.

Baldur's Gate 3 sistem gereksinimlerinin bilgisayar tarafından karşılanması gerekir. Karşılamadığı durumlarda oyun deneyimi olumsuz yönde etkilenir. Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, özellikle RPG oyunları oynamaktan zevk alanlar için geliştirilmiştir.

Türkçe ara yüz ve alt yazı desteği de bulunan Baldur's Gate 3 oyununun problem yaşanmadan oynanabilmesi için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bulunur. Bunları bilmek bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını anlaşılır kılar.

Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri ayarlarında oynayabilmek için bilgisayarın en az İntel i5 4690 veya AMD FX 8370 işlemcisi olması gerekir. Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim sistemi: Windows 10 64 - bit

İşlemci: Intel i5 4690 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan (SSD gerekir)

Baldur's Gate 3 önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Baldur's Gate 3 önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir: