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  4. Bali'ye yerleşen Merve Taşkın Türkiye'den kaçtı mı? Aylık kazancını duyan şoke oldu

Bali'ye yerleşen Merve Taşkın Türkiye'den kaçtı mı? Aylık kazancını duyan şoke oldu

08.12.2023 14:51 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yayınladığı içerikleriyle fenomen haline gelen Merve Taşkın, müstehcenlik suçuyla yargılanıp beraat etmişti. Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın Bali'ye yerleşince "Kaçtı" yorumları sosyal medyada gündem oldu. Fenomen bu konuya dair konuştu ve aylık kazancını da yeniden açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz aylarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanmış ve beraat etmişti.

Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Taşkın geçtiğimiz gün Bali'ye taşındığını açıkladı. Merve Taşkın açıklamasında "Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

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Taşkın'ın ülkeden gitmesi "Kaçtı" olarak yorumlandı. Ekran Haber'den Okan Ateş’e konuşan fenomen "Türkiye'den kaçmadım zaten gitmek istiyordum, ani bir karar değildi. Burada yalıda yaşamıyorum villada yaşıyorum" dedi.

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AYLIK KAZANCI AZ GELİYORMUŞ

Merve Taşkın açıklamasının devamında "Yalı kiraları benim bütçeme göre çok pahalı değil. Kirası 300 bin TL idi yalının. Burada da iki katlı bir villa" açıklamasında bulundu.

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Aylık kirasıyla daha önce de adından söz ettiren Merve Taşkın "100 bin dolar kazanıyorum ama benim için yetmiyor. TL harcamıyorum az umarım daha fazlasını kazanırım" dedi.

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Merve Taşkın sosyal medya
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