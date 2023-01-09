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Balık zıt anlamlısı nedir? Balık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

09.01.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz geniş kelime kapasitesi ile bize çok yönlü bir ifade imkânı sunmaktadır. Türk dili hem kelime haznesi olarak hem de dil bilgisi açısından çok zengin bir dildir. İfade etmek istediğimiz düşünceleri anlatırken karşıt anlamlarına yer vermek istediğimizde kelimenin zıt anlamını kullanmamız gerekir. Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tersi anlamlar taşımaktadır. Peki, hem özel hem de cins isim olarak kullanılan balık kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Balık zıt anlamlısı nedir? Balık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca incelendiğinde toplumlar arasında hep bir etkileşim olduğu görülmüştür. Her toplum birbirini farklı yönlerden etkilemiştir. Genel olarak toplumların birbirlerini dil, din ve kültürel açılardan etkiledikleri görülmektedir. Özellikle dil açısından toplumlar arasında yaygın bir etkileşim gözlenmektedir. Dil yönünden birbirlerini etkileyen toplumlar arasında kelime alışverişleri görülmektedir. Farklı dillerde bulunan yabancı kökenli sözcüklerin yaygın olmasının nedenini de böyle açıklayabiliriz. Türkçe farklı kökenli sözcükler açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar yabancı kökenli kelimeler de bulunur. Balık kelimesi ise kökeni Türkçe olan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan yaygın bir kelimedir. Balık kelimesinin TDK’ye göre 2 adet anlamı ve kullanımı vardır. Takım yıldızının adı olan Balık kelimesi büyük harfle yazılırken cins isim olan balık da küçük harfle yazılır. Balığın anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takım yıldızının adı
  • Omurgalılardan suda yaşayan, solungaçla nefes alıp veren, yumurta ile üreyen hayvanların genel ismi
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Balık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Balık kelimesi günlük konuşma dilinde yaygın bir kullanıma sahip bir kelimedir. Yazılı ve sözlü bir çok cümlede yer alabileceği gibi tek başına da kullanılabilen bir sözcüktür. Balık kelimesinin karşıtı bir anlam belirtmek istediğimizde direk bir kelime yoktur. Balık zıt anlamlısı olan bir kelime değildir. Balık kelimesi genel olarak bir hayvan ismi ve bir burç olarak anlam taşıdığı için balık kelimesinin zıt anlamı bulunmamaktadır.

Türkçede zıt anlamlılık, eş anlamlılık ve çok anlamlılıktan daha farklı kurallara sahiptir. İki ya da daha fazla kelimenin birbiriyle zıt olabilmesi için anlamlarının aynı bağlamda karşıtlık içermesi gerekir. Bunun yanı sıra kelimeler ya gerçek ya mecaz ya da yan anlamda olmalıdır. Örneğin gerçek anlamda ve mecaz anlamda kullanılan iki kelime kaşıt anlam taşısalar bile zıt anlamlı olmazlar. Aynı zamanda kelimeler aynı görevlerde kullanılmalıdır. Kelimelerin olumsuz hâlleri birbirlerinin karşıt anlamlısı değil olumsuz karşılıklarıdır. Bu bağlamda bakıldığında balığın zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur.

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Balığın zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin karşıt anlamlarını ifade ederler. Her kelimenin karşıt anlamlısı olamayabilir. Her kelimenin zıt anlamlısı olmadığı için balığın zıt anlamlısı da bulunmamaktadır. Balık kelimesinin zıt anlamı olmadığı için bu kelimelerle örnek cümle veremeyiz. Balık kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Balık burçlarını da hiç sevmiyorum çok ağlak oluyorlar.
  • Akşamki balık sofrasında hiçbir şey yiyememişti.
  • Kediye de yemesi için biraz balık vermiştik.
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