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Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Tekneyle Babakale Limanı’na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı Çanakkale

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