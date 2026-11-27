23 Nisan 1932'de hizmete açılan Kütahya-Balıkesir demir yolu hattı, 40 hanenin bulunduğu Kireç Mahallesi'nde evlerin altından yaklaşık 240 metre uzunluğundaki tünelle geçiyor. Yolcu ve yük trenlerinin kullandığı hat, mahalleyi ikiye bölmeden ulaşımı sağlarken trenlerin tünelden geçişi ilgi çekici görüntüler oluşturuyor.

Kütahya yönünden gelen trenler mahalledeki tünelden geçerek Balıkesir'e doğru ilerlerken, Balıkesir yönünden gelen trenler de Dursunbey ve Kütahya güzergahında sefer yapıyor.

"TRENLER YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI OLDU"

Kireç Mahallesi Muhtarı Ertan Çelikel, demir yolu hattının mahalleye zarar vermeden geçmesi için 94 yıl önce tünel yapıldığını söyledi. Mahalleden yolcu trenlerinin yanı sıra yük trenlerinin de geçtiğini belirten Çelikel, günlük tren seferlerinin yaklaşık 20'yi bulduğunu ifade etti.

Çelikel, trenlerin mahalledeki yaşamın bir parçası haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Evlerin altından tren geçişini merak edenler gelip bakıyor. Köydeki bazı evlerde trenin geçişi hafif hissediliyor ama kimse bundan rahatsız olmuyor. Trenler burada insanlarımızın yaşamının bir parçası oldu. Köyümüzün popülaritesi son zamanlarda arttı. Bundan sonra daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyorum. Gelen misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Köyümüzün gezilecek, görülecek çok yeri var."

Mahallenin tarımsal üretim açısından da verimli olduğunu anlatan Çelikel, özellikle narın öne çıktığını, ürünlerin tanıtılması amacıyla festival düzenlemeyi düşündüklerini belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİ TRENLE BÜYÜDÜ

Kireç Mahallesi Cami imam hatibi Öztürk Taş da evlerinin demir yoluna yakın olduğunu, ilk taşındıklarında tren sesine alışmakta zorlandıklarını ancak zamanla bunu günlük yaşamın bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Tren geçerken balkona çıkarak el salladıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu: "Trenin geçişi çok güzel, nostaljik bir görüntü sunuyor. Çocuklarla birlikte balkona çıkarak trene el sallıyoruz. Tren manzarası eşliğinde kahve içmek de çok keyifli oluyor. Köyümüzün doğası çok güzel, bizi çok etkiledi. Son zamanlarda trenin köyümüzden geçişi daha fazla ilgi görüyor. Arkadaşlarımız geliyor, onlarla birlikte treni izliyoruz."

Taş, mahallenin doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlayabilecek bir yer olduğunu belirterek, buranın turizme kazandırılmasını istedi. 4 yaşındaki Liya Taş da tren geçerken el salladığını ve bundan mutlu olduğunu anlattı.

"ÇOCUKKEN OYUN OLSUN DİYE GİZLİCE TRENE BİNERDİK"

Mahalle sakinlerinden 79 yaşındaki Hayati Çakmak ise çocukluğunun trenlerle ilgili anılarla dolu olduğunu söyledi. Eski evlerinin tünelin hemen yanında bulunduğunu belirten Çakmak, geçmişte ulaşımda trenleri daha sık kullandıklarını dile getirdi.

Çakmak, trenlerin çocukluklarında önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Eskiden yolculukta daha çok treni kullanırdık. Bizim için tren bir avantajdı. Yük trenleri yavaş geçtiği için çocukken oyun olsun diye gizlice binerdik. Görevliler de bize kızardı. Çok güzel anılarımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır