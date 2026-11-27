Grand Theft Auto VI’da Jason’ın evine ilham verdiği iddiasıyla tanıtılan bir ev, Florida’nın Key Largo bölgesinde 739 bin dolara satışa çıkarıldı.

Satış ilanı gerçek olsa da evin oyunla bağlantısı doğrulanmış değil. Bölge sakinleri de bu yapının, Jason'ın oyunun başında yaşadığı eve model olduğu iddiasına karşı çıkıyor.

Oyunda Jason'ın evi, Key Largo'nun Leonida Keys'teki karşılığı olan Key Lento'da bulunuyor.

GTA 6’DAKİ EVE NE KADAR BENZİYOR?

Key Largo’da Overseas Highway üzerinde bulunan ve 1971 yılında inşa edilen ev, iki yatak odasına ve bir banyoya sahip. Kazıklar üzerinde yükselen yapının çevresini saran bir balkonu da bulunuyor.

Ancak yan yana karşılaştırıldığında iki ev arasındaki benzerlik kazıklar üzerinde yükselmeleriyle sınırlı kalıyor. Oyundaki ev yıpranmış turkuaz renkli ahşap bir yapıyken, satışa çıkarılan ev yakın zamanda yenilenmiş, açık mavi sıvalı bir yapı.

GTA 6 HARİTALAMA SİTELERİ BAŞKA BİR EVİ İŞARET EDİYOR

GTADB verilerinden yararlanan GTA 6 haritalama siteleri ise Jason'ın evi olarak tanıtılan bu ev yerine farklı bir yapı üzerinde fikir birliğine varmış durumda. Bu sitelerin Jason’ın evinin gerçek dünyadaki karşılığı olarak işaret ettiği yapı, Key Largo’dan yüzlerce mil uzaklıkta, Florida’nın Meksika Körfezi kıyısındaki Cedar Key’de bulunuyor.

1940 yılında inşa edilen yaklaşık 48 metrekarelik stüdyo tipi bu ev de kazıklar üzerinde yükseliyor. Yapı satışta değil ancak yapı için verilen tahmini değer yaklaşık 257 bin dolar.

Rockstar Games ise Jason'ın evi için gerçek bir adres açıklamadı.

X platformunda paylaşım yapan ToastFPS'in de belirttiği üzere Florida Keys'te sel ve kasırgalara dayanabilmeleri için kazıklar üzerine inşa edilen evlere her yerde rastlanıyor. Bu nedenle bölgedeki kazıklı evlerin neredeyse tamamı uzaktan bakıldığında Jason'ın evine biraz benziyor.

GTA 6’DAKİ DİĞER GERÇEK DÜNYA BENZERLİKLERİ

Oyunda gerçek dünyayla çok daha güçlü benzerlikler taşıyan örnekler de bulunuyor. Starfish Island’daki Rick Ross malikânesi, Ross’un gerçek hayatta Star Island’da bulunan evine oldukça benziyor. Hatta Ross, hayranlarına oyundaki evi bulmaları için meydan okumuştu.

Oyundaki Cool Dog ise Fort Lauderdale çevresinden olan ve jet skiye binen Loosy adlı köpeğe gönderme niteliği taşıyor.

Rockstar Games bu iki bağlantıyı da doğrulamadı. Ancak her iki örnekte de oyunla gerçek dünya arasındaki benzerlik Key Largo’daki ev örneğine kıyasla daha güçlü. Vice City ve Leonida’nın geri kalanı gerçek Florida’dan esinlenerek tasarlandığı için benzer iddialarla gündeme gelen daha pek çok emlak ilanının çıkması bekleniyor.