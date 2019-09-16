Balıkesir'de korkutan an! Köpeği ezmemek için takla attı

Balıkesir - İzmir yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kaza, başka bir sürücünün araç kamerasına anbean yansıdı.
45 AD 645 plakalı araç sürücüsü yola fırlayan köpeği ezmemek için manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu. O anlara şahit olan aile ise gördükleri kazanın paniği ile yola fırlayan köpeğe tepki gösterdi. Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti. Aile hemen 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
(İHA)
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