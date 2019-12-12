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Balıkesir'deki deprem sırasından kahvehaneden kaçmayan çaycı o anları anlattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Balıkesir'de önceki gün peş peşe meydana gelen depremlerde soğukkanlılığını koruyan çay ocağı çalışanı yaşadığı o anları anlattı. "Benim yüküm ağır" diyen Mustafa Cavit Şener, o panikle kapıya yüklenmesi durumunda camı çerçeveyi kırabileceğini düşündüğünü o nedenle sabit kaldığını söyledi.

Balıkesir'de meydana gelen deprem anında bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan koşuşturma dikkat çekmiş ve depremin panik anlarını yansıtmıştı. Herkesin korkuyla kendini dışarı attığı ancak kahvede ocakçı olarak çalışan 38 yaşındaki Mustafa Cavit Şener'in soğukkanlı duruşu dikkatlerden kaçmadı. O anları değerlendiren Şener, "Akşam saatlerinde deprem oldu, herkes kaçtı ama ben kaçmadım. Ufak tefek sarsıntılar bizi etkilemez. Bizim zaten yükümüz de ağır. Kapıya yüklenmedim. Yüklenseydin iki üç kişiyi daha götürürdün dışarı dediler bana. Aklıma geldi, camlar kırılır diyerek kaçma gereksinimi duymadım. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Herkes iyi. Çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.

Deprem anında masanın altına giren kahve işletmecisi Sami Atar, “Deprem anında masada arkadaşlarla oturmuş, oyun oynuyorduk. Panikle kalktık, kapıya doğru yöneldiğimde yığılma oluştu. Zamanında bize öğrettikleri gibi en yakın masanın altına girmek aklıma geldi. Masanın altına girmeye çalıştım. O sırada kapının önünde izdiham oldu. Herkes birbirini ezdi hatta yanlışlıkla arkadaşın biri, cama vurdu kendisini. Deprem konusunda, tatbikat konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimce doğru olanı yaptım. O an aklıma bu geldi” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir deprem Çaycı kahvehane

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