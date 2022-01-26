Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kırsal Kadıköy Mahallesi Çanakkale-Balıkesir kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Güçlüerler'e (80) Uğur Ç'nin kullandığı 10 ADG 729 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli Güçlüerler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik Çanakkale yönünde yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı.

Savcının incelemesinin ardından Güçlüerler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücü Uğur Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.



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